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«ТНС энерго Тула»: оплатить счета можно онлайн

«ТНС энерго Тула»: оплатить счета можно онлайн

В преддверии майских выходных «ТНС энерго Тула» рекомендует клиентам использовать онлайн-сервисы для оплаты электроэнергии.

Оплатить квитанцию проще всего дистанционно с помощью онлайн-приложений «ТНС энерго».

Доступна оплата:

Клиенты «ТНС энерго Тула», у которых нет возможности оплачивать счета онлайн, по-прежнему могут совершить платеж без комиссии через кассы в отделениях «Почты России», терминалы и кассы Сбербанка и других банков-партнеров и платежных агентов.

Убедительно просим вас своевременно производить оплату и передавать показания приборов учета!

Телефон горячей линии «ТНС энерго Тула» 8 (4872) 52-34-10.

Справка о компании

АО «ТНС энерго Тула» — гарантирующий поставщик электроэнергии, обслуживающий потребителей Тулы и Тульской области, входит
в структуру одного из крупнейших российских энергосбытовых холдингов — Группу компаний «ТНС энерго». АО «ТНС энерго Тула» обслуживает более
707 тыс. физических и 16,6 тыс. юридических лиц. Объем реализованной электроэнергии в 2020 году составил 5,4 млрд кВт*ч.

ПАО ГК «ТНС энерго» является субъектом оптового рынка электроэнергии, а также управляет 10 гарантирующими поставщиками, обслуживающими около 21 млн потребителей в 11 регионах Российской Федерации Совокупный объем полезного отпуска электроэнергии Группы компаний «ТНС энерго» по итогам 2020 года составил 64,52 млрд кВт*ч.

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