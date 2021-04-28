«ТНС энерго Тула»: оплатить счета можно онлайн

Оплатить квитанцию проще всего дистанционно с помощью онлайн-приложений «ТНС энерго».

Доступна оплата:

банковской картой на сайте компании или с помощью мобильного приложения для iOS или Android;

через Сбербанк Онлайн или автоплатеж;

через онлайн-сервисы и мобильные приложения банков-партнеров.

Клиенты «ТНС энерго Тула», у которых нет возможности оплачивать счета онлайн, по-прежнему могут совершить платеж без комиссии через кассы в отделениях «Почты России», терминалы и кассы Сбербанка и других банков-партнеров и платежных агентов.

Убедительно просим вас своевременно производить оплату и передавать показания приборов учета!

Телефон горячей линии «ТНС энерго Тула» 8 (4872) 52-34-10.

Справка о компании

АО «ТНС энерго Тула» — гарантирующий поставщик электроэнергии, обслуживающий потребителей Тулы и Тульской области, входит

в структуру одного из крупнейших российских энергосбытовых холдингов — Группу компаний «ТНС энерго». АО «ТНС энерго Тула» обслуживает более

707 тыс. физических и 16,6 тыс. юридических лиц. Объем реализованной электроэнергии в 2020 году составил 5,4 млрд кВт*ч.

ПАО ГК «ТНС энерго» является субъектом оптового рынка электроэнергии, а также управляет 10 гарантирующими поставщиками, обслуживающими около 21 млн потребителей в 11 регионах Российской Федерации Совокупный объем полезного отпуска электроэнергии Группы компаний «ТНС энерго» по итогам 2020 года составил 64,52 млрд кВт*ч.