«Накажи автохама»: лихач на «Мазде» и двойной обгон с нарушением ПДД
Водитель японской легковушки, видимо, очень спешил – сначала по встречной пролетел светофор на мигающий зелёный, а затем пошёл на обгон.
Герой свежего выпуска нашей спецрубрики «Накажи автохама» – водитель чёрной «Мазды 3» с госномером У293СХ71, который был замечен утром 27 апреля на Одоевском шоссе.
Сначала легковушка довольно резво проскочила мигающий зелёный светофор по встречной полосе через сплошную, а затем водитель решил не останавливаться перед поворачивающим налево автомобилем и повторно нарушил ПДД.
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Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!
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