новости
новости
Регистрация
«Накажи автохама»: лихач на «Мазде» и двойной обгон с нарушением ПДД
Кадр из видео.

«Накажи автохама»: лихач на «Мазде» и двойной обгон с нарушением ПДД

Водитель японской легковушки, видимо, очень спешил – сначала по встречной пролетел светофор на мигающий зелёный, а затем пошёл на обгон.

Герой свежего выпуска нашей спецрубрики «Накажи автохама» – водитель чёрной «Мазды 3» с госномером У293СХ71, который был замечен утром 27 апреля на Одоевском шоссе.

Сначала легковушка довольно резво проскочила мигающий зелёный светофор по встречной полосе через сплошную, а затем водитель решил не останавливаться перед поворачивающим налево автомобилем и повторно нарушил ПДД.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

 

Сюжет: Автохам71
«Накажи автохама»: машина ДПС со столичными номерами попалась на видеорегистратор
Дежурная часть
«Накажи автохама»: машина ДПС со столичными номерами попалась на видеорегистратор
сегодня, в 07:35, 52 4694 3
«Накажи автохама»: белый джип, прокуратура и двойная сплошная
Дежурная часть
«Накажи автохама»: белый джип, прокуратура и двойная сплошная
вчера, в 19:50, 48 2306 0
«Они еще и сигналят в спину, чтобы люди отошли!»: в Туле водители превратили тротуар в проезжую часть
Дежурная часть
«Они еще и сигналят в спину, чтобы люди отошли!»: в Туле водители превратили тротуар в проезжую часть
вчера, в 17:40, 110 3718 19
«Накажи автохама»: резкий, дерзкий «бумер» на Красноармейском
Дежурная часть
«Накажи автохама»: резкий, дерзкий «бумер» на Красноармейском
24 апреля, в 19:20, 49 3887 9
Все новости сюжета
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
сегодня, в 12:01 +2
Другие статьи по темам
Событие
накажи автохаманарушение ПДДавтохамезда по встречной полосеобгон через сплошную
Место
ТулаОдоевское шоссе

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульским предпринимателям удвоили интернет пакет
Тульским предпринимателям удвоили интернет пакет
«ТНС энерго Тула»: оплатить счета можно онлайн
«ТНС энерго Тула»: оплатить счета можно онлайн
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.