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Житель Белёва пытался пронести в суд патрон и лезвия
Фото: пресс-служба УФССП России по Тульской области.

Житель Белёва пытался пронести в суд патрон и лезвия

На мужчину был составлен административный протокол. Кроме того, с ним провели беседу сотрудники полиции.

Житель Белёвского района, прибывший на заседание в качестве ответчика, пытался пройти в суд с боевым патроном и бритвенными лезвиями. На вопрос пристава, имеются ли у него при себе какие-либо запрещённые предметы, он ответил отрицательно.

При досмотре во внутреннем кармане сумки посетителя были обнаружены боевой патрон от нарезного оружия и два бритвенных лезвия.

В отношении визитёра был составлен протокол по ст. 17.3 КоАП РФ «Неисполнение распоряжения судьи или судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов». Также на место был вызван наряд полиции.

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Тульская областьБелевский район

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