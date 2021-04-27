Фото: пресс-служба УФССП России по Тульской области.
Житель Белёва пытался пронести в суд патрон и лезвия
На мужчину был составлен административный протокол. Кроме того, с ним провели беседу сотрудники полиции.
Житель Белёвского района, прибывший на заседание в качестве ответчика, пытался пройти в суд с боевым патроном и бритвенными лезвиями. На вопрос пристава, имеются ли у него при себе какие-либо запрещённые предметы, он ответил отрицательно.
При досмотре во внутреннем кармане сумки посетителя были обнаружены боевой патрон от нарезного оружия и два бритвенных лезвия.
В отношении визитёра был составлен протокол по ст. 17.3 КоАП РФ «Неисполнение распоряжения судьи или судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов». Также на место был вызван наряд полиции.
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