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Инструкция: как семьям с детьми улучшить жилищные условия
Фото pixabay.com.

Инструкция: как семьям с детьми улучшить жилищные условия

О способах получения помощи рассказывает региональное министерство труда и соцзащиты.

В регионе по поручению губернатора реализуется План мероприятий «демографической дорожной карты». Мероприятия направлены на комплексную поддержку семей с детьми, в частности, на информирование о способах улучшения жилищных условий.

Заместитель министра труда и социальной защиты Тульской области Анна Домченко:

Анна Домченко

– Жилищные условия — важный фактор при создании семьи и принятия решения о рождении ребенка. В регионе предусмотрен ряд льготных условий для семей с детьми, которые способствуют улучшению жилищных условий. Кроме того, в Тульской области реализуется проект «Мой семейный центр», который направлен на оказание комплексной социальной помощи семье и детям. Ресурсными площадками по реализации данного проекта определены Областной центр социальной помощи семье и детям и 26 отделений помощи семье и детям в каждом муниципалитете.

семьи с одним и двумя детьми

Материнский (семейный) капитал

В 2021 году материнский капитал увеличен на 3,7%. У всех семей, в которых с 1 января 2020 года рожден или усыновлен первый ребенок, размер материнского капитала составит 483 881,83 рубля. При рождении второго ребёнка он увеличится на 155 550 рублей. А для тех, у кого права на материнский капитал ранее не было и родится второй ребёнок, сумма маткапитала составит 639 431,83 руб.

Средства материнского капитала можно направить на уплату первоначального взноса или погашение ипотечного кредита. С 2020 года его средства разрешено использовать по программе сельской ипотеки по льготной ставке до 3%. Принять участие в программе сельской ипотеки можно до 31 декабря 2022 года.

Ипотека под 6%

В соответствии с федеральным законодательством, в настоящее время гарантировано оформление ипотечного займа с процентной ставкой 6% годовых на весь срок кредита. Данное предложение действует при рождении второго и (или) последующих детей.

Программа «Обеспечение жильем молодых семей в Тульской области на 2014−2021 годы»

Молодым семьям предоставляется социальная выплата в размере 30%, а в случае рождения ребенка она увеличивается еще на 5% расчетной (средней) стоимости жилья для погашения части кредита или займа, либо для компенсации затраченных собственных средств на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома.

Для участия в программе молодая семья должна соответствовать трем обязательным критериям:

  • возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье не превышает 35 лет;
  • молодая семья признана нуждающейся в улучшении жилищных условий органом местного самоуправления по месту постоянного жительства;
  • наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

Ипотека в региональном фонде развития жилищного строительства

Также улучшить свои жилищные семьи могут, получив ипотечный кредит в Фонде по программам «Доступное жилье», «Свой дом», «Новостройка», «Стандарт» с процентной ставкой от 6 до 9,75%.

многодетные семьи

Господдержкой в размере 450 тыс. руб. на погашение обязательств по ипотечному жилищному кредиту (займу) смогут воспользоваться семьи при рождении третьего и (или) последующих детей.

Областной материнский капитал

150 тыс. рублей получает семья туляков при рождении третьего и (или) последующего ребенка в период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года включительно.

Выплата взамен предоставления земельного участка

Также многодетным гражданам в Тульской области гарантировано предоставление единовременной денежной выплаты в размере 200 тыс. рублей с целевым направлением на улучшение жилищных условий взамен предоставления земельного участка в собственность бесплатно.

Единовременная денежная выплата малоимущей многодетной семье

Малоимущим многодетным семьям, один из членов которой состоит на учете в органе местного самоуправления, предоставляется единовременная выплата на приобретение жилья. Размер денежной выплаты определяется индивидуально по каждой семье исходя из количества членов семьи, наличия у членов семьи собственности или занимаемого по договору социального найма жилого помещения, размера средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по Тульской области.

С 1 января 2021 года встать на учет для предоставления единовременной выплаты могут семьи, воспитывающие пять и более детей.

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