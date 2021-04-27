В лесу в Узловском районе обнаружена свалка ртутных ламп

27 апреля в рамках проекта «Давайте начистоту!» в ТРОО «Экологическая защита» поступило обращение жителей г. Узловая о том, что в лесополосе недалеко от автодороги Узловая – Новомосковск найдена несанкционированная свалка ртутьсодержащих ламп.

На место выехали председатель комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты Тульской области, председатель ТРОО «Экологическая защита» Вадим Баранов, представитель отдела муниципального контроля администрации МО Узловский район Людмила Мишина и активисты, сообщившие об опасной находке.

Судя размокшим коробкам, засыпанным осенними листьями, можно предположить, что лампы пролежали на земле всю зиму. По словам представителя узловской администрации, эту свалку они обнаружили 21 апреля. Она расположена в полосе отвода ОАО «РЖД».

В адрес ОАО «РЖД» администрацией МО Узловский район направлено письмо о необходимости ликвидации несанкционированной свалки. Опасные отходы будут вывезены до 30 апреля 2021 года.

«Хочется еще раз подчеркнуть, что ртутные и люминесцентные лампы относятся к 1 классу опасности и, выброшенные таким образом, могут нанести огромный вред окружающей среде. Мы будем держать данную ситуацию на контроле. Последнее время свалки ртутных ламп выявляются с пугающей частотой. Но нельзя не отметить активность жителей, благодаря которым, подобные ситуации удается оперативно выявлять и ликвидировать » - прокомментировал ситуацию Вадим Баранов.