новости
новости
Регистрация
В лесу в Узловском районе обнаружена свалка ртутных ламп

В лесу в Узловском районе обнаружена свалка ртутных ламп

О проблеме жители Узловой сообщили в региональную общественную организацию «Экологическая защита».

27 апреля в рамках проекта «Давайте начистоту!» в  ТРОО «Экологическая защита» поступило обращение жителей г. Узловая о том, что в лесополосе недалеко от автодороги Узловая – Новомосковск найдена несанкционированная свалка ртутьсодержащих ламп.  

На место выехали председатель комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты Тульской области, председатель ТРОО «Экологическая защита» Вадим  Баранов, представитель отдела муниципального контроля администрации МО Узловский район Людмила Мишина и активисты, сообщившие об опасной находке.

Судя размокшим коробкам, засыпанным осенними листьями, можно предположить, что лампы пролежали на земле всю зиму. По словам представителя узловской администрации, эту свалку они обнаружили 21 апреля. Она расположена в полосе отвода ОАО «РЖД».

В адрес ОАО «РЖД» администрацией МО Узловский район направлено письмо о необходимости ликвидации несанкционированной свалки. Опасные отходы будут вывезены до 30 апреля 2021 года. 

«Хочется еще раз подчеркнуть, что ртутные и люминесцентные лампы относятся к 1 классу опасности и, выброшенные таким образом, могут нанести огромный вред окружающей среде. Мы будем держать данную ситуацию на контроле. Последнее время свалки ртутных ламп выявляются с пугающей частотой. Но нельзя не отметить активность жителей, благодаря которым, подобные ситуации удается оперативно выявлять и ликвидировать » - прокомментировал ситуацию Вадим Баранов.

Галерея
В лесу в Узловском районе обнаружена свалка ртутных ламп, Фото: 1
В лесу в Узловском районе обнаружена свалка ртутных ламп, Фото: 2
В лесу в Узловском районе обнаружена свалка ртутных ламп, Фото: 3
В лесу в Узловском районе обнаружена свалка ртутных ламп, Фото: 4
В лесу в Узловском районе обнаружена свалка ртутных ламп, Фото: 5
В лесу в Узловском районе обнаружена свалка ртутных ламп, Фото: 6
В лесу в Узловском районе обнаружена свалка ртутных ламп, Фото: 7
В лесу в Узловском районе обнаружена свалка ртутных ламп, Фото: 8
В лесу в Узловском районе обнаружена свалка ртутных ламп, Фото: 9
В лесу в Узловском районе обнаружена свалка ртутных ламп, Фото: 10
В лесу в Узловском районе обнаружена свалка ртутных ламп, Фото: 11
В лесу в Узловском районе обнаружена свалка ртутных ламп, Фото: 12
показать все фотографии
Юлия Александрова
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 08:31 0
Другие статьи по темам
Событие
ртутные лампыэкология
Место
Узловский районТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Как будет выглядеть третья очередь Восточного обвода?
Как будет выглядеть третья очередь Восточного обвода?
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.