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Как будет выглядеть третья очередь Восточного обвода?

Как будет выглядеть третья очередь Восточного обвода?

О проекте рассказал начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Тулы Дмитрий Ярцев.

В прошлом году в Туле завершилось строительство второй очереди Восточного обвода, а жители уже ждут третью.

– Мы сейчас завершаем аукцион на разработку проекта. В этом году проект будет подготовлен. Это будет эстакада, которая соединит Восточный обвод и дорогу на ул. 1-я Песчаная. 1-ю Песчаную мы тоже будем строить заново. С подрядчика, который строил ее, но не выполнил работы должным образом, будет взыскан ущерб. В итоге дорога выйдет на ул. Кутузова.  А с Ложевой на Металлургов под эстакадой сделаем прямой выезд, – рассказал начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Тулы Дмитрий Ярцев.

В техническое задание по разработке третьей очереди мы заложили требование о проектировании, в том числе и схемы водоотведения с ул. Металлургов. Когда начнется строительство третьей очереди обвода, мы переложим трамвайные пути в сторону ул. Металлургов, заложим рядом с ними ливневую трубу и сделаем сбоку решетки. 

Напомним, III очередь Восточного обвода будет построена в 2023-2024 годах. Протяженность объекта по плану составит 1,5 км. Путепровод соединит ул. Ложевую с ул. Кутузова через ул. Песчаную.

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Автор: Юлия Александрова
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 08:03 0
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Люди
Дмитрий Ярцев
Место
ТулаТульская область

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