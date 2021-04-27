Фото очевидцев.
«У них в машине были дети!»: в Туле группа людей на «Оке» воровала решетки с ливневок
Очевидцы сняли на фото кражи в поселке Петровский.
В редакцию Myslo обратились жители поселка Петровский. Они прислали фотографии краж ливневых решеток.
«Сегодня по микрорайону Петровский квартал передвигалась „Ока“ и воровала решетки с ливневок. В машине. похоже, были дети…»
В пресс-службе регионального УМВД корреспондентам Myslo сообщили, что в отделе полиции «Ленинский» сообщение зарегистрировано, подозреваемые установлены. В настоящее время там проводится проверка с целью установления всех обстоятельств происшествия.
Другие статьи по темам
Событие
Место