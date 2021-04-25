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В Щекино сук от дерева проломил крышу дома: УК предложила подождать до понедельника
Фото: группа в ВКонтакте «Моё!Щекино».

В Щекино сук от дерева проломил крышу дома: УК предложила подождать до понедельника

Сук пробил не только внешние конструкции кровли, но и внутренние. В частности, повреждена одна из стропил.

Об инциденте сообщили жители в группе «Моё!Щекино».  Огромная ветка упала на крышу двухэтажки № 27 на улице Победы на этой неделе. 

Жители рассказали, что звонили в различные службы, но те им ничем помочь не смогли. Людям пришлось самостоятельно ликвидировать последствия ЧП. Сук пробил не только внешние конструкции кровли, но и внутренние. В частности, повреждена одна из стропил.

– Звонил в МЧС, чтобы сук с крыши сняли. Меня футболить начали. Кто говорит, что в управляющую компанию звонить, кто - в МЧС. Пришлось самому лезть на крышу. Дожди же идут, - рассказал житель дома.

В УК, пояснил мужчина, ему предложили «потерпеть» до понедельника. При дождливой погоде такая просьба жителями воспринята как издевательство.

Кстати, в другой группе – «Подслушано в Щёкино» жители возмущаются тем, что в городе опиливают деревья и спрашивают, зачем оставляют «уродливые обрубки/огрызки», называя это ненавистью к растительности.

Однако эксперты уверяют, что только значительное кронирование старых деревьев позволяет предотвратить падение их или веток при сильном ветре. А ветки через пару лет в большинстве случаев вырастают новые. Да, неприглядно сначала, но жители двухэтажки № 27 на улице Победы, наверное, вряд ли бы отказались от своевременного кронирования дерева, растущего рядом с их домом.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 17:13 0
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упала веткапробила крышу дома
Место
ЩекиноТульская область

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