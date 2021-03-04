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Кронирование деревьев в Туле: варварство или благоустройство?

Кронирование деревьев в Туле: варварство или благоустройство?

Myslo выяснил правила обрезки деревьев и вредит ли она им.

– У нас напротив дома обрезают липы! Эти липы сажал еще мой отец – ветеран Великой Отечественной войны. Зачем их кронируют? Неужели плохо, когда всё зелено? А запах какой, когда они цветут... Зачем это всё? – возмущается по телефону житель Косой Горы. 

Сразу после кронирования деревья выглядят неприглядно: обрубки без кроны лишь очень отдаленно напоминают стволы деревьев. Улица на несколько лет теряет зеленое очарование. Хочется назвать обрезку варварской, потому что слабо верится, что деревья когда-нибудь вновь будут приятно шелестеть листьями. Естественно, эти работы вызывают беспокойство жителей. 

Как проводится обрезка деревьев и вредит ли она им, Myslo узнал у референта отдела благоустройства города Ольги Гресько.

Ольга Гресько

–  Существует три вида обрезки деревьев: санитарная, формовочная и омолаживающая. В первом случае удаляются сухие, поломанные, больные ветви и «волчки». Ее можно проводить круглый год. Формовочная применяется для придания определенной формы дереву или кустарнику. И третья, омолаживающая, необходима для обновления дерева, которому много лет. Но применима она к возрастным деревьям. Санитарная обрезка выполняется в период отсутствия активного сокодвижения, то есть в тот период, когда на дереве нет листьев.

Именно последняя – омолаживающая – и вызывает всегда массу споров. Но специалисты говорят, что туляки зря опасаются за сохранность деревьев: омолаживающая обрезка допускает спил от 25% до 75% кроны и ствола и не приносит вреда.  

– Омолаживающая обрезка особенно хорошо применима к тем деревьям, которые быстро растут. Это, например, тополь, липа и американский клен. После обрезки даже 75% кроны на стволе активизируются так называемые спящие почки, и дерево снова начинает формировать молодую крону. При этом конкретной высоты, до которой можно обрезать дерево, нет. Всё зависит от изначальных его размеров, а также от наличия рядом проводов и других коммуникаций.

Кто-то скажет, что проще тогда удалить старые деревья и посадить на их месте молодую аллею. Но, во-первых, молодые деревья, как и кронированные, далеко не сразу подарят приятную тень летом и будут радовать глаз лишь скромной листвой. А во-вторых, молодое дерево может после пересадки не прижиться. В-третьих, перед тем как сажать в городе деревья, место необходимо согласовать с администрацией и ресурсоснабжающими организациями, чтобы исключить возможное повреждение коммунальных сетей.

Процесс формирования новой кроны занимает не меньше двух лет, но потеря эстетического внешнего вида дерева окупается безопасностью – в случае сильного ветра «укороченное» дерево не рухнет на проезжую часть, дорогу или дом. 

– Перед тем как кронировать деревья, специалисты проводят обследование и определяют, какие и как стоит облагораживать. Только после этого формируется график работ. Выполняет кронирование в Туле МКУ «Сервисный центр». Работы согласовывают управление по благоустройству города Тулы и районная администрация. Если предприниматель или физическое лицо кронировать дерево, он должен обратиться в управление по благоустройству и получить разрешение. Это необходимо для согласования работ. Разрешение выдается бесплатно.

Если возникают сомнения насчет правильности выполнения кронирования, можно обратиться в отдел по благоустройству территориального управления своего округа. Там скажут, где конкретно ведутся работы и согласованы ли они.

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Автор: Юлия Александрова
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 17:15 +2
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