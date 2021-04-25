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В «Ростов Арене» начался матч «Ростов» — «Арсенал»
Фото пресс-службы ФК «Арсенал».

В «Ростов Арене» начался матч «Ростов» — «Арсенал»

Матч тульских оружейников в 27 туре РПЛ судит петербургский арбитр Владислав Безбородов, рефери ФИФА.

В текущем чемпионате России 48-летний петербуржец судил в поле два матча туляков: «Тамбов» — «Арсенал» (1:1) и «Арсенал» — ЦСКА (2:1).

Помогать Владиславу Безбородову будут новосибирец Алексей Лунев и Владислав Назаров из Невинномысска. Резервный судья — Андрей Фисенко (Владивосток). В бригаду VAR вошли Виталий Мешков из подмосковного Дмитрова и москвич Андрей Болотенков. Инспектирует матч Вячеслав Харламов (Москва), делегат РПЛ — Сергей Нечай (Ростов-на-Дону).

Матч «Ростов» — «Арсенал» состоится в воскресенье, 25 апреля, на «Ростов Арене».

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 16:30 +1
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