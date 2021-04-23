новости
новости
Регистрация
В Туле двух молодых людей осудили за кражу велосипедов

В Туле двух молодых людей осудили за кражу велосипедов

Кроме этого, один из обвиняемых попался на грабеже – утащил из магазина бутылку коньяка.

В Туле двое местных жителей, 23-летний Дмитрий К. и 21-летний Иван Ч., признаны виновными в кражах и грабеже.

Судом установлено, что с мая по август прошлого года обвиняемые украли четыре велосипеда, оставленных хозяевами в подъездах многоквартирных домов. Помимо этого один из обвиняемых признан виновным в грабеже. Молодой человек зашел в магазин, схватил бутылку коньяка и убежал, проигнорировав требования продавцов оплатить товар.

Решением суда обвиняемым назначены следующие наказания:

Дмитрию К. – 2,5 лет лишения свободы,

Ивану Ч. – 2 года 3 месяца лишения свободы.

Отбывать наказание молодые люди будут в колонии строгого режима.  

Артем Жильцов
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 12:21 +1
Другие статьи по темам
Прочее
криминалпроисшествиякражаграбежприговор суда

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В центре Тулы работают пожарные расчеты и медики
В центре Тулы работают пожарные расчеты и медики
В 2021 году можно будет получить сведения о недвижимости через портал госуслуг
В 2021 году можно будет получить сведения о недвижимости через портал госуслуг
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.