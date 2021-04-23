В Туле двух молодых людей осудили за кражу велосипедов

Кроме этого, один из обвиняемых попался на грабеже – утащил из магазина бутылку коньяка.

В Туле двое местных жителей, 23-летний Дмитрий К. и 21-летний Иван Ч., признаны виновными в кражах и грабеже.

Судом установлено, что с мая по август прошлого года обвиняемые украли четыре велосипеда, оставленных хозяевами в подъездах многоквартирных домов. Помимо этого один из обвиняемых признан виновным в грабеже. Молодой человек зашел в магазин, схватил бутылку коньяка и убежал, проигнорировав требования продавцов оплатить товар.

Решением суда обвиняемым назначены следующие наказания:

Дмитрию К. – 2,5 лет лишения свободы,

Ивану Ч. – 2 года 3 месяца лишения свободы.

Отбывать наказание молодые люди будут в колонии строгого режима.