В Туле двух молодых людей осудили за кражу велосипедов
Кроме этого, один из обвиняемых попался на грабеже – утащил из магазина бутылку коньяка.
В Туле двое местных жителей, 23-летний Дмитрий К. и 21-летний Иван Ч., признаны виновными в кражах и грабеже.
Судом установлено, что с мая по август прошлого года обвиняемые украли четыре велосипеда, оставленных хозяевами в подъездах многоквартирных домов. Помимо этого один из обвиняемых признан виновным в грабеже. Молодой человек зашел в магазин, схватил бутылку коньяка и убежал, проигнорировав требования продавцов оплатить товар.
Решением суда обвиняемым назначены следующие наказания:
Дмитрию К. – 2,5 лет лишения свободы,
Ивану Ч. – 2 года 3 месяца лишения свободы.
Отбывать наказание молодые люди будут в колонии строгого режима.
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