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Коронавирусная статистика: в Тульской области скончались еще 11 пациентов

Коронавирусная статистика: в Тульской области скончались еще 11 пациентов

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 59 случаев заражения коронавирусом, 11 человек скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 38 024 жителя региона, 35 639 вылечились, 1769 умерли.

За сутки ситуация в России следующая:

Сюжет: Коронавирус
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