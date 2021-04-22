Коронавирусная статистика: в Тульской области скончались еще 11 пациентов
Об этом сообщает федеральный оперштаб.
В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 59 случаев заражения коронавирусом, 11 человек скончались.
Всего с начала пандемии ковидом заразились 38 024 жителя региона, 35 639 вылечились, 1769 умерли.
За сутки ситуация в России следующая:
вчера, в 11:56, 11 1353 -1
20 апреля, в 11:28, 22 2107 -3
«Не все понимают язык штрафов»: руководитель Роспотребнадзора об ужесточении санкций для магазинов и кафе
19 апреля, в 16:19, 27 1689 -8
19 апреля, в 13:45, 8 1811 -2
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