Коронавирусная статистика: в Тульской области скончались еще 11 пациентов

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 59 случаев заражения коронавирусом, 11 человек скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 38 024 жителя региона, 35 639 вылечились, 1769 умерли.

За сутки ситуация в России следующая: