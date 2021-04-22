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Тульская «однушка» за 7,5 млн попала в топ-5 самых дорогих в ЦФО

Тульская «однушка» за 7,5 млн попала в топ-5 самых дорогих в ЦФО

Эксперты ЦИАН составили рейтинг самых дорогих однокомнатных квартир с бюджетом 5+ млн рублей.

Однокомнатные квартиры — самый ходовой товар на региональных рынках жилья. Обычно это предложение с прайсом от 1,5 до 3,5 млн рублей. Однако встречаются эксклюзивные варианты – из-за большой площади или статусной локации. Отсюда и более крупный ценник. В 10 регионах Центрального федерального округа (не считая Москвы и Подмосковья) есть лоты с бюджетом 5+ млн рублей. Наш город попал в рейтинг.

Тульская «однушка» расположилась на 4-м месте рейтинга. Речь идет об однокомнатной квартире в ЖК «Первомайский».

  • Цена: 7,5 млн рублей
  • Площадь: 53,00 кв. м
  • Место: Тула, проспект Ленина
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Тульская «однушка» за 7,5 млн попала в топ-5 самых дорогих в Центральном округе, Фото: 1
Тульская «однушка» за 7,5 млн попала в топ-5 самых дорогих в Центральном округе, Фото: 2
Тульская «однушка» за 7,5 млн попала в топ-5 самых дорогих в Центральном округе, Фото: 3

К слову, эта «однушка» серьезно прибавила в цене этой весной — 0,8 млн рублей. На сегодняшний день собственник намерен заработать на ней 7,5 млн рублей.

Тула пропустила вперед квартиру в Воронеже (3 место, 7,73 млн руб., 77,15 кв. м площади), рязанскую «однушку» в 54 кв. м за 7,95 млн руб. (2 место) и Белгородскую квартиру в 72 «квадрата» за 10 миллионов.

На 5-м месте рейтинга — «однушка» в Ярославле (7,45 млн руб., 56,70 кв. м).

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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 11:51 0
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