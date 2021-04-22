Тульская «однушка» за 7,5 млн попала в топ-5 самых дорогих в ЦФО

Однокомнатные квартиры — самый ходовой товар на региональных рынках жилья. Обычно это предложение с прайсом от 1,5 до 3,5 млн рублей. Однако встречаются эксклюзивные варианты – из-за большой площади или статусной локации. Отсюда и более крупный ценник. В 10 регионах Центрального федерального округа (не считая Москвы и Подмосковья) есть лоты с бюджетом 5+ млн рублей. Наш город попал в рейтинг.

Тульская «однушка» расположилась на 4-м месте рейтинга. Речь идет об однокомнатной квартире в ЖК «Первомайский».

Цена: 7,5 млн рублей

Площадь: 53,00 кв. м

Место: Тула, проспект Ленина

К слову, эта «однушка» серьезно прибавила в цене этой весной — 0,8 млн рублей. На сегодняшний день собственник намерен заработать на ней 7,5 млн рублей.

Тула пропустила вперед квартиру в Воронеже (3 место, 7,73 млн руб., 77,15 кв. м площади), рязанскую «однушку» в 54 кв. м за 7,95 млн руб. (2 место) и Белгородскую квартиру в 72 «квадрата» за 10 миллионов.

На 5-м месте рейтинга — «однушка» в Ярославле (7,45 млн руб., 56,70 кв. м).