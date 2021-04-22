«Неопалимая Крапива» и «Памятник булочке «Венёвке»: в топ-100 конкурса «Культурный след» попали проекты туляков

Стал известен топ-100 Всероссийского конкурса «Культурный след». Житель любого города России независимо от возраста и профессии мог отправить заявку с описанием идеи нового арт-объекта, который бы украсил и обогатил территорию его родного края.

От Тульской области поступило 14 заявок, но в сотню лучших попали два проекта: «Памятник булочке «Венёвке» и «Неопалимая Крапива».

Экспертному совету предстоит выбрать 15 самых оригинальных идей арт-объектов, которые продолжат участие в конкурсе. Результаты голосования объявят уже 25 апреля, и пять самых оригинальных идей будут воплощены с помощью профессиональных художников.

Проект реализуется на средства Фонда президентского гранта на развитие гражданского общества.