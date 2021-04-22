Более 32 тысяч жителей Тульской области не могут выехать из страны из-за долгов

В преддверии майских праздников, судебные приставы расскажут жителям Тульской области об имеющихся задолженностях и помогут погасить их с помощью ведомственных онлайн-сервисов. Многие туляки планируют провести праздники за рубежом, однако наличие долгов может стать поводом для ограничения права на пересечение границы Российской Федерации.

Сегодня в праве выезда за рубеж ограничены более 32 тысяч жителей региона, имеющих непогашенные задолженности по исполнительным производствам. Во время акции «Узнай о своих долгах» судебные приставы расскажут всем желающим о том, как выяснить наличие задолженности и погасить её в кратчайшие сроки.

В пятницу, 23 апреля, будут работать мобильные пункты судебных приставов, где можно не только узнать о своих долгах, но и оплатить счета с помощью мобильного терминала:

С 14.00 до 16.00 мобильные пункты будут работать в МФЦ по адресам: Загородный пр-д, 3 (отделение № 20) и Красноармейский пр-т, 36 (отделение № 21). С 15.00 до 17.00 будет работать мобильный пункт в ТРЦ «Куклы» (ул. Советская, 10).