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«Накажи автохама»: владелец Infinity припарковался на перекрёстке

«Накажи автохама»: владелец Infinity припарковался на перекрёстке

Дорогой кроссовер был брошен в час пик посреди проезжей части.

И снова с вами наша постоянная рубрика «Накажи автохама». В этот раз её антигероем стал водитель кроссовера Infinity с госномером: А595КО71.

Не утруждая себя поиском свободного места, он оставил машину прямо на пересечении улиц Морозова и Пионерской. По словам автора фото, всё произошло 22 апреля, в полдевятого утра.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

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