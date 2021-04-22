«Накажи автохама»: владелец Infinity припарковался на перекрёстке

И снова с вами наша постоянная рубрика «Накажи автохама». В этот раз её антигероем стал водитель кроссовера Infinity с госномером: А595КО71.

Не утруждая себя поиском свободного места, он оставил машину прямо на пересечении улиц Морозова и Пионерской. По словам автора фото, всё произошло 22 апреля, в полдевятого утра.

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