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Экологическая катастрофа в Большой Туле: канализация со всего поселка сливается к жилым домам

Экологическая катастрофа в Большой Туле: канализация со всего поселка сливается к жилым домам

Очистные в Плеханово никем не обслуживаются 10 лет. Но в последние годы ситуация стала просто невыносимой! Жители бьют тревогу.

– Вот на этом пятачке у нас хотят поставить детскую площадку. А где дети будут гулять? Рядом с канализационным ручьем? – возмущаются жители тульского пос. Плеханово. – Тут ужасно воняет! 

Но жителей беспокоит даже не расположение будущей детской площадки, а то, что под их огороды сливается канализация со всего поселка Плеханово. 

Ручей из нечистот начинается на улице Садовой – именно на нее выведена труба с очистных, которые расположены на этой же улице на территории, некогда принадлежащей Тулаэлектроприводу. Они были построены еще в середине XX века, но проект оказался незавершенным. Но пока они были частью предприятия, работоспособность их еще как-то поддерживалась. А около десяти лет назад они оказались никому не нужными. 

Сейчас даже назвать это сооружение очистными можно лишь условно. Лотки для отведения сточных вод – самое новое на этой территории, всё остальное вокруг – полуразрушенные здания, рядом с которыми даже стоять опасно. 

В строение, в котором должны располагаться биофильтры, страшно заходить: бетонный пол в дырах, а дышать уже у входа невыносимо!

И вот именно отсюда эта зловонная жижа по трубе сливается в ручей на улицу Садовую. А иногда, если что-то мешает, течет не по руслу ручья, а прямо по автомобильной дороге.

Тамара Береговская

– Когда очистные работали нормально, очищенная вода и сливалась в этот ручей, только по другой трубе чуть ниже. В 2019 году в ноябре случилась авария – коллектор обвалился. Приехали устранять только через месяц после неоднократных жалоб в различные инстанции и СМИ. Приехали, прочистили старую трубу, а потом вкопали новую повыше и тоже вывели ее в пруд. Но саму причину аварии не устранили, и теперь канализация со всего поселка просто сливается в ручей. Раньше его речкой Ужовкой называли, потому что в ней ужи водились. Пиявки были, пескари... Бабушки наши в этом ручье белье полоскали, место так и называлось – Бабий овраг. Теперь сплошная канализация в нем, даже огород из ручья поливать нельзя. У нас дом крайний, рядом с ручьем. Мы поэтому воду из колодца только для технических нужд и полива используем, а питьевую воду приходится покупать.

Между тем жители исправно платят за водоотведение. На что и кому уходят эти деньги, если услуга фактически не оказывается, – вопрос открытый. Ведь очистные после того, как АО «Тулаэлектропривод» отказалось от них, никто на баланс не взял. 

Татьяна Агапова

– Пока территория очистных была закрыта, всё еще как-то работало, а когда ее открыли, то быстро тут всё взяли и растащили, у нас соседи-то «хозяйственные». Что же это такое творится в черте города?! Очистные открытые, заходи кто хочет. У нас на ул. Железнодорожной нет фонарей, так вот страшно ходить: кто-нибудь вечером нападет, убьет и скинет в эти отстойники, и ведь не найдут! 

Жители неоднократно обращались в администрацию района и прокуратуру по поводу состояния очистных, но каких-то кардинальных мер никто не принял. 

Хотя в 2016 году на встрече с жителями бывший глава администрации Евгений Авилов рассказывал, что будет сделан проект строительства новых поселковых очистных, а в 2017 году уже обещал приступить к строительству. Ни того, ни другого не случилось. 

В 2019 году в администрации Myslo сообщали, что канализационная сеть находится на балансе муниципалитета, но не передана на обслуживание Тулагорводоканалу. После обвала пропускного коллектора обещали, что 80% стоков будут идти по нормальной схеме, остальные сливаются в овраг. Хотя как вообще такое можно допускать с точки зрения природоохранного законодательства даже в качестве временной меры, не очень ясно. 

Жители через публикацию просят прокуратуру Тульской области провести проверку и помочь решить эту проблему, чтобы остановить загрязнение окружающей среды. 

Галерея
С заброшенных очистных канализация много лет сливается под заборы домов, Фото: 1
С заброшенных очистных канализация много лет сливается под заборы домов, Фото: 2
С заброшенных очистных канализация много лет сливается под заборы домов, Фото: 3
С заброшенных очистных канализация много лет сливается под заборы домов, Фото: 4
С заброшенных очистных канализация много лет сливается под заборы домов, Фото: 5
С заброшенных очистных канализация много лет сливается под заборы домов, Фото: 6
С заброшенных очистных канализация много лет сливается под заборы домов, Фото: 7
С заброшенных очистных канализация много лет сливается под заборы домов, Фото: 8
С заброшенных очистных канализация много лет сливается под заборы домов, Фото: 9
С заброшенных очистных канализация много лет сливается под заборы домов, Фото: 10
С заброшенных очистных канализация много лет сливается под заборы домов, Фото: 11
С заброшенных очистных канализация много лет сливается под заборы домов, Фото: 12
С заброшенных очистных канализация много лет сливается под заборы домов, Фото: 13
С заброшенных очистных канализация много лет сливается под заборы домов, Фото: 14
С заброшенных очистных канализация много лет сливается под заборы домов, Фото: 15
С заброшенных очистных канализация много лет сливается под заборы домов, Фото: 16
С заброшенных очистных канализация много лет сливается под заборы домов, Фото: 17
С заброшенных очистных канализация много лет сливается под заборы домов, Фото: 18
С заброшенных очистных канализация много лет сливается под заборы домов, Фото: 19
С заброшенных очистных канализация много лет сливается под заборы домов, Фото: 20
С заброшенных очистных канализация много лет сливается под заборы домов, Фото: 21
С заброшенных очистных канализация много лет сливается под заборы домов, Фото: 22
С заброшенных очистных канализация много лет сливается под заборы домов, Фото: 23
С заброшенных очистных канализация много лет сливается под заборы домов, Фото: 24
С заброшенных очистных канализация много лет сливается под заборы домов, Фото: 25
С заброшенных очистных канализация много лет сливается под заборы домов, Фото: 26
С заброшенных очистных канализация много лет сливается под заборы домов, Фото: 27
С заброшенных очистных канализация много лет сливается под заборы домов, Фото: 28
С заброшенных очистных канализация много лет сливается под заборы домов, Фото: 29
С заброшенных очистных канализация много лет сливается под заборы домов, Фото: 30
С заброшенных очистных канализация много лет сливается под заборы домов, Фото: 31
С заброшенных очистных канализация много лет сливается под заборы домов, Фото: 32
С заброшенных очистных канализация много лет сливается под заборы домов, Фото: 33
С заброшенных очистных канализация много лет сливается под заборы домов, Фото: 34
С заброшенных очистных канализация много лет сливается под заборы домов, Фото: 35
С заброшенных очистных канализация много лет сливается под заборы домов, Фото: 36
С заброшенных очистных канализация много лет сливается под заборы домов, Фото: 37
С заброшенных очистных канализация много лет сливается под заборы домов, Фото: 38
С заброшенных очистных канализация много лет сливается под заборы домов, Фото: 39
С заброшенных очистных канализация много лет сливается под заборы домов, Фото: 40
С заброшенных очистных канализация много лет сливается под заборы домов, Фото: 41
С заброшенных очистных канализация много лет сливается под заборы домов, Фото: 42
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Автор: Юлия Александрова
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
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