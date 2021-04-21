«Медвежья услуга»: как обратиться в банк и не потерять деньги

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Мисселинг — продажа путем введения в заблуждение определенного вида услуг, не соответствующих пожеланиям клиента. Чаще всего под видом банковского вклада клиентам предлагаются другие продукты, которые не гарантируют не только доход, но и сохранность вложенных средства.

Отрицательный эффект

На своем примере испытал последствия мисселинга житель Тулы Константин. Изначально он обращался в банк с целью сделать вклад, однако в итоге подписался совсем на другую услугу.

«Собирался покупать квартиру в ипотеку, копил, почти не тратился. Но планы поменялись и нужда в покупке квартиры отпала, а деньги на первоначальный взнос были собраны. Испугался, что сейчас просто их потрачу, поэтому решился на банковский вклад. Там они хотя бы будут в безопасности от инфляции», — отметил он.

Укрепился в своем решении Константин после того, как в банке ему сказали, что он делает не простой вклад, а высокоприбыльный. Вместо стандартных 4-5% ему обещали прибыль в 15%. Естественно, он согласился.

«Я всё спрашивал: «Это точно вклад?» А мне отвечали: «Да, это как вклад». И вот это «как» я не мог понять, пока не подписал все бумаги. В итоге вышло так, что за три года я потерял 14 тысяч рублей. Деньги небольшие, особенно если смотреть на общую сумму больше полумиллиона рублей, но всё равно обидно. Плюс их инфляция поела», — расстраивается Константин.

Оказывается, Константин в банке воспользовался «комбинированным» вкладом: часть его средств действительно попала на вклад и на них набегали проценты, а вот вторая часть была вложена в инвестиционные бумаги стороннего юридического лица. За три года они упали в стоимости на 4.7%, что и вылилось для Константина в небольшой, но всё же убыток.

Центробанк реагирует

К сожалению, законного механизма для предостережения от мисселинга в России не существует, так как это явление считается трудно доказуемым, а вот последствия являются вполне реальными.Банки тонко чувствуют настроения людей и пытаются сыграть на них: ставки по обычным вкладам постоянно снижаются, поэтому людям всё чаще предлагают более «выгодные» варианты. Проблема в том, что они далеко не всегда являются безопасными, а зачастую и слишком сложными для того, чтобы с ними мог работать обычный потребитель.

«Ставки по банковским вкладам снижаются, человек ищет возможность сохранить доходность, к которой он привык раньше. Людям говорят, что предлагаемый им продукт — то же самое, что и вклад, но с повышенной доходностью», — рассказала эксперт Центрального банка Елена Шервуд.

При этом, в то время как недобросовестные банкиры преследуют свои корыстные и алчные цели, сами граждане с низким уровнем финансовой грамотности просто соглашаются со всем, что говорят специалисты, и подписывают всё, что им дают. В итоге получается, что виноваты обе стороны.

В России только готовится к принятию закон о правилах продажи сложных инвестпродуктов неопытным потребителям.

«Сейчас мы видим, как финансовые организации стараются использовать тот срок, который был дан на адаптацию, чтобы, извините за выражение, «впарить» людям продукты, которые не подходят для неквалифицированных инвесторов. Когда у людей, например, заканчивается срок депозита, им предлагают в том же банке не продлевать депозит, а купить альтернативу, забрасывая неподготовленного человека пустыми словами вроде «защита капитала», «гарантированная доходность» и пр., — заявила Эльвира Набиуллина.

Дикий капитализм

Чтобы не попасться на удочку нерадивых банкиров, необходимо следовать нескольким простым правилам, как это сделала жительница Тулы Юлия. Попав на прием в банк, она сразу заметила, что под видом обычного вклада ей пытаются навязать договор инвестиционного страхования.

«Я сразу спросила, какие доходы мне гарантированы. Мне, само собой, сказали, что денег будет очень много – от 20%. И всё это будет со страховкой, всё это будет обязательно прибыльно и мне повезет. Но в документах об этом не было ни слова», — рассказывает девушка.

Второй шаг, по мнению Юлии, заключается в том, что необходимо проверить, действительно ли сумма «вклада» (или любого другого вложения, которое рекомендует банк клиенту) застрахована Агентством по страхованию вкладов (АСВ).

«Я заранее ознакомилась с этим нюансом, он, наверно, и подтолкнул меня к тому, чтобы уйти из банка без подписи. Потому что сохранность моих денег — самое важное, а мне, как я уже потом узнала, предложили своего рода инвестицию. А она ничем не защищена. В итоге осталась бы я без денег, я уверена», — считает девушка.

Эксперт Банка России Елена Шервуд добавляет, что есть еще более простые моменты, обращая внимание на которые, клиент сможет обезопасить свои деньги. В первую очередь, по ее словам, нужно смотреть на то, с кем подписывается договор. Если в бумагах, помимо самого банка, внезапно для вас значатся сторонние юридические лица, это уже является признаком мисселинга.

Также необходимо обратить внимание, считает Шервуд, на условия досрочного разрыва договора. Часто в случаях, когда клиенту предлагают инвестиционную услугу, в договоре в случае досрочного расторжения предусмотрен возврат только выкупной суммы, что значительно меньше вложенного. Это еще один повод хорошо подумать над услугой и отказаться от нее.

Эксперты Банка России призывают не вступать в инвестиционные игры, не имея должного опыта и финансовой подушки безопасности. Такие услуги зачастую приводят к тому, что люди теряют свои деньги, при этом не имея возможности взыскать их назад или наказать нерадивых банкиров.