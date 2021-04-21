Волейболистка «Тулицы» получила вызов в сборную России

Кроме Дарьи Малыгиной в состав национальной команды попала небезызвестная Татьяна Кошелева.

Тренерский штаб женской сборной России огласил список спортсменок, которые вызваны на сборы в Новогорск.

Среди вызванных волейболисток – Татьяна Кошелева, которая начинала свою карьеру в Туле, и Дарья Малыгина, выступающая за «Тулицу» в настоящее время.

В Новогорске спортсменки будут готовиться к Лиге наций, Олимпийским играм и чемпионату Европы.

Женская Лига наций пройдет с 25 мая по 25 июня в итальянском Римини. Олимпиада в Токио, перенесенная на год из-за коронавируса, состоится 23 июля – 8 августа. Женский чемпионат Европы пройдет с 18 августа по 4 сентября в Сербии, Болгарии, Хорватии и Румынии.