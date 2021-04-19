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ВТБ готов принять участие в новой программе льготного автокредитования

ВТБ готов принять участие в новой программе льготного автокредитования

На сегодняшний день в рамках программ господдержки ВТБ выдал свыше 6,4 тысячи автокредитов на сумму более 4,6 млрд руб.

ВТБ получил официальное уведомление со стороны Минпромторга о запуске нового конкурса на выделение субсидии в рамках льготных программ автокредитования. В случае его успешного прохождения банк готов удовлетворить спрос своих клиентов в полном объеме.

«Решение о продлении условий госпрограммы по автокредитованию на 2021 год стало серьезным фактором, повлиявшим на рост продаж в начале этого года, – комментирует Иван Жигарев, начальник управления «Автокредитование» ВТБ. – За первый квартал 2021 года мы на треть увеличили объем выданных кредитов на автомобили. Госсубсидирование сыграло важнейшую роль в восстановлении спроса после пандемии, его доля в общих продажах первого квартала превысила 28% по числу выдач».

На сегодняшний день в рамках программ господдержки ВТБ выдал свыше 6,4 тысячи автокредитов на сумму более 4,6 млрд рублей. Объем продаж в январе-марте нынешнего года в 1,5 раза превысил результаты первого квартала прошлого. Средний чек составляет более 700 тыс. рублей.

Наибольшим спросом в рамках госпрограммы пользуются автомобили марок LADA, HYUNDAI и KIA. Лидером среди программ государственной поддержки традиционно является программа «Семейный автомобиль», на втором месте – «Первый автомобиль».

«Продление госпрограммы является своевременной и важной мерой поддержки продаж новых автомобилей для населения. В этом году мы прогнозируем рост рынка автокредитования, который во многом должен произойти за счет пролонгации действующей госпрограммы. Она охватывает более широкие сегменты в сравнении с поддержкой первого полугодия 2019 года. Дополнительными факторами станет снятие ограничений после пандемии и дальнейшее развитие кредитования в сегменте автомобилей с пробегом. Со своей стороны, как один из наиболее активных участников госпрограмм, мы готовы удовлетворить спрос клиентов на льготные кредиты в полном объеме», – заявил Иван Жигарев.  

Светлана Мужичкова, управляющий банком ВТБ в Тульской области, старший вице-президент, добавила:

Светлана Мужичкова

– В Тульской области программа льготного автокредитования пользуется повышенным спросом. В 2021 году доля льготных кредитов на покупку автомобилей, выданных в рамках госпрограммы, составила 29% от всех выдач автокредитов. Хочу выразить особую благодарность лидерам автобизнеса в регионе – ГК «Корс Групп» и «Автокласс», а также всем партнерам банка ВТБ. Наше сотрудничество позволяет жителям региона получать достойные авто на очень выгодных условиях.
 

 

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Тульская область

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