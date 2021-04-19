новости
новости
Регистрация
Самые «убитые» дороги Тулы: Криволучье и Мясново не предлагать!

Самые «убитые» дороги Тулы: Криволучье и Мясново не предлагать!

Читатели присылают в нашу рубрику фото дорог, дворов и тротуаров.

«Перед вами — 12-й проезд Мясново, — пишет туляк Сергей Зотов. — Красиво?»

А это Криволучье, улица Кутузова (фото прислала Наталья Ч.). Тут уже и асфальт проваливается:

А в этом дворе его как будто и не было никогда:

 

Увидели яму? Сфотографируйте и пришлите нам на почту news@myslo.ru. Мы опубликуем фото. Найдем самую «убитую» улицу!

В администрации Тулы говорят, что ямочный ремонт они проводят ежедневно, в том числе в выходные и праздники. На оживленных улицах — по ночам.

Как ищут ямы? Объекты, подлежащие ремонту, попадают в список:
  • после объездов улично-дорожной сети сотрудниками горадминистрации,
  • по заявкам, поступившим на порталы «Открытый регион 71» и «Госуслуги»,
  • по обращениям граждан.
КАК И КУДА ПОЖАЛОВАТЬСЯ НА ЯМЫ
  1. Отправить обращение через сервис «Тула — без ям!». На него можно попасть через сайт администрации города Тулы (на сайте размещен соответствующий баннер) либо через портал «Открытый регион 71».
  2. Обратиться в управление по транспорту и дорожному хозяйству по телефону 30-47-81.
  3. Прислать сообщение в официальные группы администрации города Тулы в соцсетях с указанием адреса, где яма находится.

 

Сюжет: Самые «убитые» дороги Тулы - 2021
Самые «убитые» дороги Тулы: улица Кольцевая, которую никогда не ремонтировали
Жизнь Тулы и области
Самые «убитые» дороги Тулы: улица Кольцевая, которую никогда не ремонтировали
14 апреля, в 10:13, 12 1385 3
Самые «убитые» дороги Тулы: море грязи на улице Кирова
Жизнь Тулы и области
Самые «убитые» дороги Тулы: море грязи на улице Кирова
8 апреля, в 22:13, 18 2744 4
Самые «убитые» дороги Тулы: улица Асфальтовая, на которой нет асфальта
Жизнь Тулы и области
Самые «убитые» дороги Тулы: улица Асфальтовая, на которой нет асфальта
8 апреля, в 17:15, 42 1525 5
Самые «убитые» дороги Тулы: больно за жителей ул. Металлургов
Жизнь Тулы и области
Самые «убитые» дороги Тулы: больно за жителей ул. Металлургов
5 апреля, в 10:20, 24 2021 3
Все новости сюжета
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Юлия Королева
сегодня, в 14:00 +3
Другие статьи по темам
Прочее
Тулаубитые дорогиямы на дорогах

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле пешеход погиб в ДТП
В Туле пешеход погиб в ДТП
Карта рапространения коронавируса в Тульской области
Карта рапространения коронавируса в Тульской области
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.