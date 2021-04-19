Самые «убитые» дороги Тулы: Криволучье и Мясново не предлагать!

Читатели присылают в нашу рубрику фото дорог, дворов и тротуаров.

«Перед вами — 12-й проезд Мясново, — пишет туляк Сергей Зотов. — Красиво?»

А это Криволучье, улица Кутузова (фото прислала Наталья Ч.). Тут уже и асфальт проваливается: А в этом дворе его как будто и не было никогда: Увидели яму? Сфотографируйте и пришлите нам на почту news@myslo.ru. Мы опубликуем фото. Найдем самую «убитую» улицу!

В администрации Тулы говорят, что ямочный ремонт они проводят ежедневно, в том числе в выходные и праздники. На оживленных улицах — по ночам.



Как ищут ямы? Объекты, подлежащие ремонту, попадают в список:

после объездов улично-дорожной сети сотрудниками горадминистрации,

по заявкам, поступившим на порталы «Открытый регион 71» и «Госуслуги»,

по обращениям граждан.