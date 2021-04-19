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В жестком ДТП на трассе М2 в Туле пострадали два человека

В жестком ДТП на трассе М2 в Туле пострадали два человека

При столкновении у Mitsubishi оторвалось колесо.

Днем 19 апреля в районе 175 км трассы М2 «Крым» (неподалеку от Некрасово) произошло серьезное ДТП, участниками которого стали автомобили Mitsubishi Outlander и Opel Meriva.

По предварительной информации, Mitsubishi ехал со стороны Москвы, а Opel — от Тулы. Предположительно, один из автомобилей выехал на полосу встречного движения, итогом чего стало лобовое столкновение.

Удар был такой силы, что у Mitsubishi оторвалось переднее левое колесо.

На момент публикации новости известно, что пострадали оба водителя, они ехали без пассажиров.

Отметим, что спидометр Mitsubishi застыл на отметке в 120 км/ч, Opel — 80 км/ч.

В обе стороны от места ДТП — пробка. На месте работают сотрудники ГИБДД, им и предстоит выяснить окончательную причину аварии.

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Юлия Королева
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Авторы: Юлия Королева, Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
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