В жестком ДТП на трассе М2 в Туле пострадали два человека

При столкновении у Mitsubishi оторвалось колесо.

Днем 19 апреля в районе 175 км трассы М2 «Крым» (неподалеку от Некрасово) произошло серьезное ДТП, участниками которого стали автомобили Mitsubishi Outlander и Opel Meriva.

По предварительной информации, Mitsubishi ехал со стороны Москвы, а Opel — от Тулы. Предположительно, один из автомобилей выехал на полосу встречного движения, итогом чего стало лобовое столкновение.

Удар был такой силы, что у Mitsubishi оторвалось переднее левое колесо.

На момент публикации новости известно, что пострадали оба водителя, они ехали без пассажиров.

Отметим, что спидометр Mitsubishi застыл на отметке в 120 км/ч, Opel — 80 км/ч.

В обе стороны от места ДТП — пробка. На месте работают сотрудники ГИБДД, им и предстоит выяснить окончательную причину аварии.