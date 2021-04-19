Тулякам предлагают выбрать объекты, которые благоустроят в 2022 году

В понедельник, 19 апреля, Фонд Росконгресс совместно с Минстроем России запустил горячую линию по вопросам первого общероссийского онлайн-голосования за объекты благоустройства. Отбор территорий на формирование комфортной городской среды будет проходить с 26 апреля по 30 мая, а участие в нем смогут принять все граждане России старше 14 лет.

Операторы горячей линии уже консультируют россиян из всех регионов страны по номеру 8(800)600-20-13. Они расскажут о проекте и объяснят, как принять участие в голосовании. Звонки принимаются круглосуточно, без выходных.

Отдать свой голос за одну из трех общественных территорий можно на единой федеральной платформе. Это могут быть парки, набережные, скверы и другие городские пространства.

Объекты, набравшие максимальное число голосов, попадут в адресный перечень территорий для благоустройства на следующий год. Оффлайн-поддержку голосованию окажут волонтеры. Они будут консультировать жителей на массовых мероприятиях и на улицах, расскажут о проектах, которые могут быть реализованы и помогут проголосовать.