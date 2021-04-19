Какие выплаты получат туляки при рождении третьего и последующего ребенка

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Ежегодно семьи с детьми получают порядка 55 видов пособий, 43 из которых установлены региональным законодательством. Выплаты предусмотрены как для семей с разным уровнем доходов, так и в зависимости от очередности рождения детей.

Единовременные выплаты при рождении третьего и последующих детей

13 347,77 руб. — областное единовременное пособие. Назначается беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности (до 12 недель) в медицинские организации на территории региона и прошедшим пренатальную (дородовую) диагностику нарушений развития ребенка в первом и втором триместрах беременности. Обратиться с заявлением о предоставлении данной выплаты необходимо до исполнения ребенку 3 месяцев.

18 886,32 руб. — единовременное пособие при рождении ребенка. Предоставляется лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (не работающим), в том числе обучающимся по очной форме обучения на платной или бесплатной основе в профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования, образовательных организациях дополнительного профессионального образования и научных организациях.

13 174,87 руб. — областное единовременное пособие при рождении ребенка. Предоставляется при рождении ребенка одному из родителей (лицу, его заменяющему), имеющему гражданство Российской Федерации и постоянно проживающему на территории Тульской области.

26 702,75 руб. — Областное единовременное пособие при рождении ребенка в семье, в которой один из родителей является студентом. Предоставляется без учета дохода.

150 000 руб. — для рожденных после 1.01.2020; 70 409,49 руб. — для рожденных до 1.01.2020 — областной материнский (семейный) капитал.

Ежемесячные выплаты при рождении третьего и последующего детей:

7 082,85 руб. — ежемесячное пособие по уходу за ребенком. Назначается до достижения ребенком возраста 1,5 лет. Предоставляется лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (не работающим), в том числе обучающимся по очной форме обучения на платной или бесплатной основе в профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования, образовательных организациях дополнительного профессионального образования и научных организациях.

3 000,00 руб. — ежемесячная денежная выплата на второго ребенка в возрасте от 1,5 года до 3 лет. Предоставляется семьям, в которых среднедушевой доход за три календарных месяца, предшествующих месяцу обращения, не превышает 1 ВПМ на душу населения.

422,47 руб. — ежемесячное пособие на ребенка. Предоставляется семьям, в которых среднедушевой доход за три календарных месяца, предшествующих месяцу обращения, не превышает 1 ВПМ на душу населения. Ежемесячное пособие одинокой матери предоставляется в повышенном размере — 844,92 руб.

474,68 руб. (дети до 1 года), 413,48 (дети от 2 до 3 лет) — ежемесячная денежная компенсация на питание детям. Предоставляется гражданам, имеющим детей в возрасте до трех лет, проживающим на территории области, не подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии на Чернобыльской АЭС. Среднедушевой доход семьи за три календарных месяца, предшествующих месяцу обращения, не превышает величину прожиточного минимума (ВПМ).

711,88 руб. — ежемесячная денежная компенсация на питание беременным женщинам и кормящим матерям. Предоставляется беременным женщинам, срок беременности которых составляет не менее 28 недель беременности, состоящим на учете в медицинских организациях, расположенных на территории области, кормящим матерям — в течение шести месяцев после родов. Среднедушевой доход семьи за три календарных месяца, предшествующих месяцу обращения, не должен превышать 1 ВПМ.

5 516,00 руб. — ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно. Среднедушевой доход семьи за 12 календарных месяцев, предшествующих 6 месяцам перед месяцем обращения за выплатой, не должен превышать 1 ВПМ.

8 274,00 руб. — если размер среднедушевого дохода семьи, рассчитанный с учетом ежемесячной денежной выплаты в размере 50% ВПМ на детей, не превышает ВПМ на душу населения, выплата назначается в размере 75% ВПМ на детей.

11 032,00 руб. — если размер среднедушевого дохода семьи, рассчитанный с учетом ежемесячной денежной выплаты в размере 75% ВПМ на детей, не превышает ВПМ на душу населения, выплата назначается в размере 100% ВПМ на детей.

3 652,44 руб. до 1,5 лет; 6 760,83 руб. от 1,5 до 3 лет — ежемесячная выплата на ребенка до 3-х лет — предоставляется гражданам, при условии их постоянного проживания и (или) работы непосредственно перед датой рождения (усыновления) ребенка, на которого назначается выплата: в зоне с правом на отселение — не менее 3 лет; в зоне с льготным социально-экономическим статусом — не менее 4 лет, независимо от среднедушевого дохода семьи).

639,16 руб. до года; 555,78 руб. от года до трех лет — ежемесячная компенсация на питание с молочной кухни для детей до 3 лет гражданам, постоянно проживающим (работающим) на «загрязненной» территории. Предоставляется независимо от среднедушевого дохода семьи.

500,24 руб. — ежемесячная компенсация на питание детей в дошкольных образовательных организациях гражданам, постоянно проживающим (работающим) на «загрязненной» территории. Предоставляется независимо от среднедушевого дохода семьи.

711,88 руб. — ежемесячная денежная компенсация на питание кормящей матери в малоимущей семье. Предоставляется семьям, в которых среднедушевой доход за три календарных месяца, предшествующих месяцу обращения, не превышает 1 ВПМ на душу населения.

11 032,00 руб. — ежемесячная денежная выплата в размере величины прожиточного минимума на ребенка при рождении 3 и (последующего) ребенка после 31.12.2012 . Предоставляется семьям, в которых среднедушевой доход за 12 месяцев, предшествующих 6 месяцам перед месяцем обращения за выплатой, не превышает 2 ВПМ трудоспособного населения.

Как подать заявление

Категории получателей поддержки:

заявитель — гражданин Российской Федерации;

имеет регистрацию с ребенком по месту жительства на территории Тульской области.

Подать заявление можно на портале государственных услуг gosuslugi.ru в разделе «Социальное обеспечение» или при личном обращении в МФЦ.

Общий перечень региональных выплат для каждой категории граждан представлен на сайте «Управления социальной защиты населения Тульской области» на главной странице в разделе «Навигатор социальных услуг».

Дополнительно необходимую информацию о назначении и порядке выплат можно получить по телефону «горячей линии» государственного учреждения Тульской области «Управление социальной защиты населения Тульской области» 8−800−700−47−04, а также в отделениях МФЦ.

онлайн сервисы

В регионе создан ряд онлайн-сервисов, с помощью которых туляки могут узнать, какая поддержка им положена, и рассчитать суммы выплат. Это «Калькулятор пособий для беременных женщин» (портал Госуслуги71), «Навигатор социальных услуг» (сайт управления социальной защиты населения) с информацией о выплатах всем категориям граждан.

В Тульской области реализуется проект «Мой семейный центр»: областной центр и 26 отделений помощи семье и детям в муниципалитетах. Центр призван решить конкретные жизненные ситуации по принципу «одного окна».

Семьям будет доступно бесплатное юридическое, психологическое и социальное сопровождение в решении жилищных проблем, семейно-бытовых споров, в назначении мер социальной поддержки, в поиске решения по выходу из трудной жизненной ситуации.

Также на базе отделения «Мой семейный центр» будет обеспечено онлайн и офлайн консультирование, предполагается оформить зоны коворкинга.

цифры

За первый квартал текущего года на меры поддержки семей с детьми направлено более 1,6 млрд рублей.

Общий объем финансирования в 2021 году составит 6,5 млрд руб., в том числе за счет бюджета области — 3,7 млрд руб.

Меры социальной поддержки, назначаемые при рождении первого ребенка, реализуются в регионе в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография».