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Она отвергла его ухаживания, он сжег ее автомобиль: под Тулой задержан мстительный жених
Фото из архива Myslo.

Она отвергла его ухаживания, он сжег ее автомобиль: под Тулой задержан мстительный жених

Автомобиль сгорел в Северо-Задонске в субботу, 17 апреля.

Сотрудники отдела МВД России по городу Донской установили подозреваемого в поджоге автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Жертвой деяния оказалась 27-летняя владелица ВАЗ-2115, проживающая в Северо-Задонске. Ее автомобиль, оставленный на парковке около дома, сгорел в субботу вечером. От огня пострадали салон и моторный отсек.

Работавшие на месте происшествия полицейские выяснили, что пожар произошел в результате поджога.

В дальнейшем удалось выяснить, что к противоправному деянию может быть причастен 48-летний житель Кимовского района. Предположительно, женщина отвергла его ухаживания, поэтому подозреваемый выместил обиду подобным образом.

Подозреваемый признался в содеянном. В отделе МВД возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 167 УК РФ.

 

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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 17:59 +6
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