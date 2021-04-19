Она отвергла его ухаживания, он сжег ее автомобиль: под Тулой задержан мстительный жених

Сотрудники отдела МВД России по городу Донской установили подозреваемого в поджоге автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Жертвой деяния оказалась 27-летняя владелица ВАЗ-2115, проживающая в Северо-Задонске. Ее автомобиль, оставленный на парковке около дома, сгорел в субботу вечером. От огня пострадали салон и моторный отсек.

Работавшие на месте происшествия полицейские выяснили, что пожар произошел в результате поджога.

В дальнейшем удалось выяснить, что к противоправному деянию может быть причастен 48-летний житель Кимовского района. Предположительно, женщина отвергла его ухаживания, поэтому подозреваемый выместил обиду подобным образом.

Подозреваемый признался в содеянном. В отделе МВД возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 167 УК РФ.