Обзор Myslo: самые дешевые дачи для аренды в Тульской области

Фото с сайта Авито.

на участке яблоневый сад и вишни

В Зареченском округе в деревне Клоково сдается в аренду летняя дача на период с 1 мая по 30 сентября. Участок 9 соток с летней постройкой 70-х годов (спальня 9 кв. м, веранда 14 кв. м, кладовка 5 кв. м). Летний душ и туалет во дворе.

- Электричество постоянно, вода — по расписанию. Четыре спальных места. Есть холодильник, электроплитка, электрочайник. На участке яблоневый сад, вишни, сливы, смородина, малина. Рассматриваю арендаторов только с российским гражданством, — уточняет собственник.

За аренду дачи владелец просит 10 тысяч рублей в месяц. Фотографий домика, правда, маловато. А вернее — их всего две.

живописное место в снт «кувшинка»

За 8000 рублей в месяц можно снять дачный домик в Ясногорском районе.

- Сдается в аренду дача на сезон (май-сентябрь) с возможностью дальнейшего выкупа в Ясногорском районе у дер. Малые Байдики в СНТ «Кувшинка-40».

В дом проведено электричество, на участке есть вода. Две комнаты и кухня. Имеются плодовые растения: 3 яблони, 3 сливы, 2 вишни, черная и красная смородина, облепиха. Декоративные: сосны, туи, можжевельники, розы. Есть место для посадки собственных культур, мини-беседка, сарай с туалетом.

Собственник уточняет, что рядом с дачей есть лес с ягодами и грибами, пруды для купания и ловли рыбы, родник с «отличной питьевой водой».

хорошие соседи

В пос. Шахтерский Щекинского района дача 40 кв. м сдается за 10 тыс. рублей в месяц.

- Чистый ухоженный домик имеет два этажа, не загроможден старой мебелью. Есть газовая плита, холодильник, 4 спальных места. На участке две теплицы из поликарбоната, огромный накопительный бак для воды, плодово-ягодные деревья и кустарники, газон. Вода в сезон через день. Соседи хорошие. Расстояние от центра города — 5 километров. Возможна последующая продажа, — уточняет собственник.

щитовой летний домик

В СНТ № 65 «Весна» сдается щитовой летний домик — с мая по октябрь. Владелец просит 12 тыс. рублей в месяц.

- Состоит из кухни и комнаты с 4 спальными местами. Вода проведена в домик, без перебоя. Свет по счетчику. Вся постель и кухонные принадлежности имеются. Холодильник, плита, эл. чайник, микроволновая печь, обогреватель. На участке просторная беседка, туалет и душ с эл. нагревателем.

Почва плодородная, можете использовать для собственных нужд. Магазин в 10 минутах пешим ходом, пруд для купания в 25 минутах. Соседи по двум сторона. Рядом деревня Бараново, можно покупать свежую молочную продукцию, — пишет в объявлении собственник.

можно на несколько семей

Тула, Зареченский район, СНТ № 6 ТОЗ. За 13 тыс. рублей в месяц сдается дача 50 кв. м + 9 соток.

- Сдаем участок с дачей на длительный срок (май-сентябрь) русской семье. Рядом пруды, зона отдыха, родник, остановка для общественного транспорта. Вода, газ (баллонный), свет, парковка для автомобиля (2 шт). Участок привели в порядок (растет груша, жимолость, черешня, ива, сосны). Электричество оплачивается ежемесячно (по счётчику) + сезонные взносы обговаривается отдельно.

Два телевизора с цифровой приставкой, обогреватели, электрическая плита, садовые инструменты, холодильник. Участок большой, есть грядки для ваших растений, соседи тихие. Сделан ремонт в домике, есть посуда, мангал, дрова. Можно на несколько семей. А наша дача находится в 4 минутах ходьбы, так что будем соседями, — пишет собственник.