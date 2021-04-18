Фото предоставлено очевидцем происшествия
В Туле свалился с тягача зенитно-ракетный комплекс
На месте работают сотрудники ГИБДД и ВАИ.
На ул. Железнодорожной в Туле произошло необычное ДТП. Как сообщил в редакцию Myslo очевидец, в районе железнодорожного переезда свалился с тягача зенитно-ракетный комплекс.
Пострадавших в результате происшествия нет, на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и ВАИ. На момент публикации новости военную технику оттащили к Алексинскому шоссе.
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