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Стали известны самые популярные места отдыха в Тульской области

Стали известны самые популярные места отдыха в Тульской области

Прошлый год сместил фокус внимания горожан в сторону дачного отдыха.

По данным big data Tele2, с апреля по сентябрь 2020 года поток поездок из Тулы на природу в выходные дни в среднем увеличивался в 1,5 раза. При этом во время длинных майских уикендов и Дня России он возрастал втрое.

Популярными местами отдыха жителей были населенные пункты и пляжи по направлениям на Новомосковск, Венев, Ясногорск, Киреевск, Плавск, Алексин и Узловую. В среднем абоненты проводили на дачах порядка 19 часов. Предпочтительным каналом связи стал мобильный интернет: рост спроса на трафик Tele2 за городом рекордно вырос в 1,5 раза.

Денис Маликов, директор макрорегиона «Центр» Tele2:

 

Денис Маликов

– Мы подготовили сеть к новому сезону с учетом прошлогодней статистики и постоянно растущих потребностей клиентов. Для этого наши специалисты модернизировали оборудование на наиболее загруженных базовых станциях – это повысило качество интернета за городом. Кроме этого, было усовершенствовано покрытие в райцентрах и запущены новые базовые станции 4G/3G/2G в девяти населенных пунктах –  Грицовский и Метростроевский Веневского района, Шварцевский Киреевского района, Красный Богатырь, Первомайский и Спасское Новомосковского района, СНТ «Колосок» неподалеку от Узловой, Крапивна Щекинского района и Бараново Ясногорского района.

В зоне охвата сети Tele2 проживает свыше 99% жителей региона. В 2021 году оператор продолжит работу по развитию сети и наращиванию площади покрытия.

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