Юных футболисток приглашают на тренировки по мотивам диснеевских мультфильмов

Женский футбольный клуб «Тула» совместно с РФС, UEFA и Disney запускает в нашем регионе уникальный проект UEFA Playmakers. Это система уникальных тренировок, разработанная для знакомства и вовлечения в футбол девочек в возрасте 5-8 лет через движение, игру и сюжеты диснеевских мультфильмов.

Юных футболисток будут обучать с помощью новейших тренировочных методик и увлекательных историй с мультяшными героями.

Уже 27 апреля пройдет первая тренировка по мотивам мультфильмов «Холодное сердце-2» и «Суперсемейка-2».