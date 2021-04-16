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Юных футболисток приглашают на тренировки по мотивам диснеевских мультфильмов

Юных футболисток приглашают на тренировки по мотивам диснеевских мультфильмов

Первая тренировка состоится уже 27 апреля.

Женский футбольный клуб «Тула» совместно с РФС, UEFA и Disney запускает в нашем регионе уникальный проект UEFA Playmakers. Это система уникальных тренировок, разработанная для знакомства и вовлечения в футбол девочек в возрасте 5-8 лет через движение, игру и сюжеты диснеевских мультфильмов.

Юных футболисток будут обучать с помощью новейших тренировочных методик и увлекательных историй с мультяшными героями.

Уже 27 апреля пройдет первая тренировка по мотивам мультфильмов «Холодное сердце-2» и «Суперсемейка-2».

Футбольные тренировки бесплатные. Записаться на них можно по телефону 8 (906) 623-42-65. Количество мест ограничено.

 

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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 09:46 0
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