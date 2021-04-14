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Администрация Тулы: левый поворот на ул. Осташева запретили незаконно
Фото: пользователя Neutrino71.

Администрация Тулы: левый поворот на ул. Осташева запретили незаконно

В ближайшее время соответствующие знаки уберут.

Пользователь Myslo Neutrino71 написал в «Народном журналисте» блог о новом дорожном знаке, который появился на Демидовской Плотине. Согласно этому нововведению, водителям запретили поворот налево на улице Осташева.

Автомобилисты в недоумении: почему понадобилось вводить такой запрет?

– Кому мешал этот поворот? Водители трамваев пожаловались? Неужели находящийся впереди светофор, который горит красным более 100 секунд, а зеленым – существенно меньше, сможет разгрузить Демидовскую Плотину? — пишет читатель.

Myslo обратился за комментарием в управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы. Нам ответили так:

– Проектом организации дорожного движения данные дорожные знаки не предусмотрены. Одновременно с этим на данный участок специализированной подрядной организацией направлялись документы на согласование схемы на производство работ по переустройству земляного полотна по ул. Осташева. Данная схема управлением не согласована, заявителю выдано требование о зачехлении дорожных знаков.

Говоря проще: некий подрядчик установил дорожные знаки незаконно — без ведома администрации Тулы.

В ближайшее время знаки уберут. 

Кристина Вернигорина
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 15:15 +6
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