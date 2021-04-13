Туляк задолжал банку 400 тысяч рублей и лишился «Мазды»

Фото: пресс-служба УФССП России по Тульской области.

Приставы арестовали машину. Теперь её продадут, а долг – погасят.

В отделении судебных приставов Центрального района Тулы находилось исполнительное производство о взыскании с 39-летнего жителя областного центра задолженности по кредиту на сумму почти 400 тысяч рублей.

Должник вносить платежи не спешил – приставы запросили у регистрирующих органов сведения о принадлежащем ему имуществе. Оказалось, что на мужчину записан автомобиль Mazda 6.

Свою машину мужчина прятал – её объявили в розыск и спустя некоторое время обнаружили. Теперь иномарку выставят на аукцион, а все вырученные за неё деньги пойдут на погашение долга.