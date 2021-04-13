Мобильный «Кванториум» привёз в отдалённые школы Тульской области технологии будущего

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

В щекинской школе № 11 наставники мобильного технопарка «Кванториум» провели тематический урок «Ближе к звездам», посвященный Дню космонавтики. Школьники научились создавать объемные модели созвездия «Большая медведица», распечатывать их на 3D-принтерах, а также побывали на виртуальной экскурсии.

Первый мобильный технопарк начал работать в 2019 году в 6 районах области, второй – в 2020-м. По итогам прошлого учебного года 2000 школьников смогли заниматься по направлениям «Программирование», «Робототехника» и «Геоинформационные технологии».

Сейчас три мобильных «Кванториума» работают в 13 муниципалитетах Тульской области. Около 3000 школьников осваивают навыки работы в программах Scratch, Fusion 360, Blender, LEGO MINDSTORMS Education EV3.

– Мобильный технопарк «Кванториум» дает юным исследователям из отдаленных районов возможность знакомиться с технологиями будущего, заниматься инженерным творчеством и работать на современном высокотехнологичном оборудовании. Ребята уже показали первые результаты, заняв призовые места в конкурсах, – рассказала министр образования Тульской области Алевтина Шевелева.

Национальный проект «Образование» реализуется в Тульской области с 2019 года. Одно из его направлений – создание мобильных технопарков «Кванториум», которые повышают доступность дополнительного образования для детей в отдаленных районах.