Статистика за сутки: в Тульской области 85 случаев заболевания и 9 летальных исходов

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за сутки подтвердились 85 случаев коронавируса, 110 человек выздоровели, девять скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 37 390 жителей региона, 1678 умерли, 34 931 человек вылечился.

Ситуация в российских регионах следующая: