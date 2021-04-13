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Статистика за сутки: в Тульской области 85 случаев заболевания и 9 летальных исходов

Статистика за сутки: в Тульской области 85 случаев заболевания и 9 летальных исходов

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за сутки подтвердились 85 случаев коронавируса, 110 человек выздоровели, девять скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 37 390 жителей региона, 1678 умерли, 34 931 человек вылечился.

Ситуация в российских регионах следующая:

Сюжет: Коронавирус
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 11:21 0
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