Статистика за сутки: в Тульской области 85 случаев заболевания и 9 летальных исходов
Об этом сообщает федеральный оперштаб.
В Тульской области за сутки подтвердились 85 случаев коронавируса, 110 человек выздоровели, девять скончались.
Всего с начала пандемии ковидом заразились 37 390 жителей региона, 1678 умерли, 34 931 человек вылечился.
Ситуация в российских регионах следующая:
вчера, в 13:15, 40 1143 -1
вчера, в 11:05, 7 1362 -1
9 апреля, в 11:15, 19 2138 0
8 апреля, в 11:14, 10 1822 -1
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