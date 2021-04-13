Безработный житель Донского убил жену за то, что она напилась

В Донском 33-летний безработный местный житель обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшей, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По предварительным данным, в ночь с 1 на 2 января пьяный обвиняемый поссорился с женой и жестоко избил ее. Причиной для ссоры стал тот факт, что обвиняемому не понравилось то, что благоверная тоже позволила себе перебрать с алкоголем. От полученных повреждений 29-летняя женщина скончалась на месте происшествия. Осознав, что он натворил, мужчина вызвал скорую, а те, в свою очередь, сотрудников полиции.

Уголовное дело в отношении мужчины направлено в суд для рассмотрения по существу.