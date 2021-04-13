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Безработный житель Донского убил жену за то, что она напилась

Безработный житель Донского убил жену за то, что она напилась

На момент совершения преступления 33-летний мужчина сам был нетрезв.

В Донском 33-летний безработный местный житель обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшей, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
 
По предварительным данным, в ночь с 1 на 2 января пьяный обвиняемый поссорился с женой и жестоко избил ее. Причиной для ссоры стал тот факт, что обвиняемому не понравилось то, что благоверная тоже позволила себе перебрать с алкоголем. От полученных повреждений 29-летняя женщина скончалась на месте происшествия. Осознав, что он натворил, мужчина вызвал скорую, а те, в свою очередь, сотрудников полиции. 
 
Уголовное дело в отношении мужчины направлено в суд для рассмотрения по существу. 
Артем Жильцов
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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 11:11 0
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криминалпричинение смерти по неосторожностиДонскойпрокуратура Тульской области

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