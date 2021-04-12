«Накажи автохама»: спешка, «Газель» и двойное нарушение

Мы продолжаем публиковать видеоролики, присланные в нашу спецрубрику «Накажи автохама». Всё произошло на ул. Скуратовской в Туле 8 апреля в половине десятого утра.

Водитель грузовой «Газели», видимо, очень спешил, и поэтому дважды нарушил ПДД: двигаясь по встречной полосе, он обогнал попутный поток на пешеходном переходе.

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.