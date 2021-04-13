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В Туле пройдет аукцион на право размещения киосков
Фото из архива Myslo.

В Туле пройдет аукцион на право размещения киосков

Открытый аукцион пройдет 5 мая.

Управление экономического развития администрации города Тулы сообщает о проведении 5 мая в 10.00 по адресу: Тула, ул. Советская, 112, каб. 3 открытого аукциона № 7/21 на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования город Тула, таких как «киоск», «автолавка» по специализации «сельскохозяйственная продукция собственного производства».

Принять участие в аукционе могут сельхозпроизводители и главы крестьянских (фермерских) хозяйств, что даст возможность организовать торговлю своей продукцией по принципу «поле-прилавок», минуя посредников, и, в свою очередь, может способствовать установлению конкурентных цен и, соответственно, привлечению покупателей.

В аукционе представлены:

  • 6 объектов типа «киоск» с начальной стоимостью от 21 010 руб. (ул. Болотова, 69-а, площадь 6 кв. м) до 243 574 руб. (ул. Марата, 39, рядом с ГБ №4, площадь 9 кв. м) за 5 лет размещения;
  • 44 объекта типа «автолавка» с начальной стоимостью от 18 009 руб. (ул. Ряжская, 9, площадь 6 кв. м) до 153 090 руб. (пр. Ленина, 109, площадь 6 кв. м) за 3 года размещения.

Стоимость лотов зависит от местоположения объекта и его площади.

Указанные места располагаются в разных районах города, на центральных магистралях, что обеспечивает их максимальную доступность для населения.

С информацией о сроках проведения аукциона, а также аукционной документацией можно ознакомиться на официальном сайте администрации города Тулы: www.tula.ru (в разделе «нестационарные торговые объекты», подразделе «аукционы на право размещения НТО»).

Заявки на участие в аукционе принимаются до 27 апреля по адресу: Тула, ул. Советская, 112, 2-й этаж, кабинет 3 (тел. 30-47-93).

 
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