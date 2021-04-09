Какие мосты в Туле отремонтируют и когда?

В этом году по поручению губернатора в Туле сформирован первоочередной план работ по капитальному ремонту мостов. В него вошли: Баташевский мост – движение по нему сейчас осуществляется по одной полосе ввиду его технического состояния, а также Московский путепровод и Демидовский мост.

– Эти три моста сейчас являются объектами нашего повышенного внимания, – рассказал глава администрации Тулы Дмитрий Миляев. – Их ремонт – финансово емкие проекты, общая сумма составит около 2 млрд рублей. На сегодняшний день со стороны правительства Тульской области при поддержке губернатора проводится активная работа по определению источников финансирования. В частности, достигнута договоренность с федеральным министерством о выделении финансирования. Мы рассчитываем, что в этом году первые 280 млн рублей поступят в региональный бюджет и будут предоставлены муниципалитету для того, чтобы мы могли начать работу на этих мостах. Ремонт Московского путепровода планируем закончить в 2023 году, а остальные два – в 2022-м.

Проекты по ремонту Баташевского и Демидовского мостов утверждены. Документы по Московскому путепроводу сейчас проходят экспертизу. На время ремонта Баташевского моста рядом построят временный металлический мост от ул. Карпова до Веневского шоссе. Он по эксплуатационным показателям подойдет, в том числе и для движения грузового транспорта. После этого начнется разборка существующего сейчас моста. На время ремонтных работ движение останется реверсивным.

Для обеспечения безопасной эксплуатации в городе наряду с содержанием дорог, ведется плановый ремонт мостов. Работы выполняет бригада МКУ «Центр организации дорожно-транспортной деятельности города Тулы», созданная прошлом году по поручению губернатора Алексея Дюмина.

В ее обязанности входит регулярный мониторинг состояния мостов и определение порядка работ. Так, на данный момент работы выполняются на Рязанском путепроводе. В планах - проведение работ по пяти мостовым сооружениям: по Новомосковскому путепроводу, по мосту на Красноармейском проспекте через р. Воронку, по Павшинскому мосту по ул. Чмутова, по путепроводу в районе педагогического университета.