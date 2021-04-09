Завод по производству картофеля фри построят в Тульской области в следующем году

О реализации этого проекта шла речь на встрече министра экономического развития Тульской области Павла Татаренко с генеральным директором ООО «МакКейн Фудс Рус» Александром Петровым.



Соглашение о строительстве комплекса по переработке картофеля в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Узловая» губернатор Алексей Дюмин и Александр Петров подписали 29 декабря 2020 года.

Александр Петров сообщил, что строительство завода планируется начать в мае этого года, а завершить к концу 2022-го. Выпуск готовой продукции намечен на конец 2022 — начало 2023 года. На новом предприятии будут перерабатывать более 200 тысяч тонн картофеля и выпускать более 100 тысяч тонн готовой продукции в год.



Павел Татаренко отметил, что создание такого завода — стратегически важный проект для развития региона. Новое производство нацелено не только на замещение импортной продукции, которая сейчас поставляется из Европы, но и на развитие экспорта сельхозтоваров Тульской области.



Компания «МакКейн» стала первым иностранным резидентом особой экономической зоны «Узловая».