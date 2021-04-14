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Возле поселка Болоховский горят поля

Возле поселка Болоховский горят поля

МЧС в который раз напоминает об опасности пала травы

Сегодня, 14 апреля, рядом с поселком Болоховский в Киреевском районе загорелись поля с сухой травой. Пламя поднималось на несколько метров вверх, а фронт стены огня растянулся на сотни метров.

Напомним, по официальным данным, в Тульской области за минувшие выходные пожарные около 300 раз выезжали на тушение сухой травы и мусора. При этом в большинстве случаев причиной возгораний был человеческий фактор.

А вчера, 13 апреля, из-за пала травы сгорела площадка пейнтбольного клуба в деревне Варваровка. 

 

Сухая и ветреная погода значительно увеличивает риск возникновения пожаров. Пожарные рекомендуют придерживаться определенных правил.

При подготовке садовых участков, дворовых территорий к весеннее-летнему пожароопасному периоду необходимо выполнить следующие мероприятия:
 
  • произвести уборку прилегающих территорий от мусора, сухой листвы и травы;
  • собранный в кучи сгораемый мусор необходимо немедленно вывозить с территорий во избежание поджогов. Сжигание собранного в кучи мусора запрещено!
  • установить на приусадебном участке емкость с водой;
  • напомнить детям об опасности игр со спичками, о последствиях, к которым может привести такая игра, и о наказании, которое может последовать (административная ответственность наступает с 16-летнего возраста, за несовершеннолетних ответственность несут их законные представители).
К административной ответственности привлекаются нарушители, которые жгут мусор, листья, траву и другие остатки растительности на территориях городских и сельских поселений, садоводческих, огороднических и дачных объединений, на предприятиях, за исключением специально отведенных мест.
За нарушение собственнику придется заплатить штраф до 5 тысяч рублей, а организациям — до 500 тысяч рублей.
Галерея
Горят поля у Болоховского поселка, Фото: 1
Горят поля у Болоховского поселка, Фото: 2
Горят поля у Болоховского поселка, Фото: 3
Горят поля у Болоховского поселка, Фото: 4
Горят поля у Болоховского поселка, Фото: 5
Горят поля у Болоховского поселка, Фото: 6
Горят поля у Болоховского поселка, Фото: 7
Горят поля у Болоховского поселка, Фото: 8
Горят поля у Болоховского поселка, Фото: 9
Горят поля у Болоховского поселка, Фото: 10
Горят поля у Болоховского поселка, Фото: 11
Горят поля у Болоховского поселка, Фото: 12
Горят поля у Болоховского поселка, Фото: 13
Горят поля у Болоховского поселка, Фото: 14
Горят поля у Болоховского поселка, Фото: 15
Горят поля у Болоховского поселка, Фото: 16
Горят поля у Болоховского поселка, Фото: 17
Горят поля у Болоховского поселка, Фото: 18
Горят поля у Болоховского поселка, Фото: 19
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Артем Жильцов
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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 18:30 +1
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