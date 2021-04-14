Возле поселка Болоховский горят поля

МЧС в который раз напоминает об опасности пала травы

Сегодня, 14 апреля, рядом с поселком Болоховский в Киреевском районе загорелись поля с сухой травой. Пламя поднималось на несколько метров вверх, а фронт стены огня растянулся на сотни метров.

Напомним, по официальным данным, в Тульской области за минувшие выходные пожарные около 300 раз выезжали на тушение сухой травы и мусора. При этом в большинстве случаев причиной возгораний был человеческий фактор.

А вчера, 13 апреля, из-за пала травы сгорела площадка пейнтбольного клуба в деревне Варваровка.

Сухая и ветреная погода значительно увеличивает риск возникновения пожаров. Пожарные рекомендуют придерживаться определенных правил.

При подготовке садовых участков, дворовых территорий к весеннее-летнему пожароопасному периоду необходимо выполнить следующие мероприятия:

произвести уборку прилегающих территорий от мусора, сухой листвы и травы;

собранный в кучи сгораемый мусор необходимо немедленно вывозить с территорий во избежание поджогов. Сжигание собранного в кучи мусора запрещено!

установить на приусадебном участке емкость с водой;

напомнить детям об опасности игр со спичками, о последствиях, к которым может привести такая игра, и о наказании, которое может последовать (административная ответственность наступает с 16-летнего возраста, за несовершеннолетних ответственность несут их законные представители).

К административной ответственности привлекаются нарушители, которые жгут мусор, листья, траву и другие остатки растительности на территориях городских и сельских поселений, садоводческих, огороднических и дачных объединений, на предприятиях, за исключением специально отведенных мест.