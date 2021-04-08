Туляк придумал мультик для телеканала 2х2: «У каждого в жизни была бабка, которая одержима котами»

Кадр из видео.

В центре сюжета — команда по борьбе с нечистью. Главные герои, а это четыре кота и баба Маша, живут в Туле, колесят по стране и спасают людей.

Один из авторов идеи и сценарист мультфильма— туляк Евгений Лазукин. Он бывший КВНщик, редактор Оружейной лиги КВН. Сейчас — сценарист на телеканале 2×2. Помимо этого Женя смотрит монтаж, рисовку каждой серии «9 жизней» и слушает озвучку.

Евгений рассказал Myslo, как работал над проектом.

- Идея принадлежит не только мне. Прошлым летом мы ее придумали вместе с женой Лизой. У нас есть бенгальский кот – один в один, как сериальный Паштет. Тоже кастрированный и наглый. Закинули идею телеканалу. Там сразу же заинтересовались. На доработку сюжета и персонажей ушел почти год.



Пельмень, Паштет и Гречка.

В мультсериале много тульского колорита — название населенных пунктов, микрорайонов, номера машин. Поймут ли наши местные шутки жители других регионов?

- У каждого в жизни была бабка, которая одержима котами. Все их видят или живут рядом с ними. Но никто не задумывался, что, возможно, это не просто так, а ради спасения мира. Как наша баба Маша.

А шутки про Тулу мы, в первую очередь, писали для себя, чтобы нам было интереснее. Думаю, тулякам это тоже приятно). В других регионах про Тулу понятно, конечно же, не будет. Но мы и не шутим чисто про наш город. Упоминаем только места и названия. А в целом-то эти шутки могли быть про такие же аналогичные места в других городах.

Евгений рассказал, что в команде телеканала есть еще туляки — Елизавета Стратилатова, Владислав Голяткин и Герман Строков.

- Ждем от зрителей такого отклика, чтобы телеканал захотел продлить сериал на второй сезон! А сценарий мы до сих пор пишем. Какие еще тульские города будут в сюжете? Смотрите 2×2 и сами всё увидите!