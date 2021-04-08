Жители Косой Горы лишились дороги из-за замены канализации: на месте побывала мэр города

Фото: пресс-служба Тульской городской Думы

Мэр Тулы Ольга Слюсарева побывала в пос. Косая Гора, где на ул. Латинской уже больше года прокладывают канализацию. Местные жители недовольны – пройти и проехать по улице стало практически невозможно. Кстати, эта территория относится к округу, по которому Ольга Анатольевна избиралась в гордуму.

Градоначальницу сопровождал руководитель тульского Управления капитального строительства Александр Башкатов. Он сообщил, что в поселке прокладывают канализацию протяженностью 6,5 км. Она позволит обеспечить водоотведением более 1100 жителей.

Контракт на выполнение работ был заключен с подрядчиком в феврале прошлого года. Работы должны были провести в течение 2020 года. Но в процессе потребовалось внести изменения в проектно-сметную документацию и из-за этого сроки сдвинулись.

Подрядчик планирует завершить работы к концу апреля. После этого дорога будет отсыпана щебнем, а после того, как жители обустроят смотровые колодцы и подключатся к канализации, проезжую часть окончательно проведут в порядок.

Ольга Слюсарева поручила должным образом оградить траншею, поправить смотровые колодцы и отсыпать участок дороги, где движение особенно затруднено. Все работы она взяла на личный контроль.

– Мы постараемся в кратчайшие сроки решить часть вопросов, связанных с обеспечением возможности проезда для автомобилей жителей, – отметила мэр. – После окончания работ дорога будет приведена в порядок.