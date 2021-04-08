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Тульские туристы-лыжники покорили Приполярный Урал

Тульские туристы-лыжники покорили Приполярный Урал

За 18 дней они прошли по горам 450 километров и преодолели 6 перевалов.

Группа туристов-лыжников Федерации спортивного туризма Тульской области покорила маршрут 5 категории сложности в район Приполярного Урала – от поселка Инта до поселка Аранец.

В состав группы вошли 6 кандидатов в Мастера спорта России: Олег Карпов, Роман Белов, Константин Гречкин, Алексей Карпов, Анна Рудакова и Алексей Звягин. За 18 дней группа прошла 450 км. Маршрут начался с покорения горы Народная – самой высокой точки Уральских гор в регионе.

Далее поход тульских спортсменов пролегал с Севера на Юг по Уральскому Хребту. Группа преодолела 6 перевалов, среди которых «Кварцитный», «Новый» и «Пик Комсомола». В походе туляки наблюдали за северным сиянием, ночевали на высоте птичьего полета и столкнулись с тяжелыми погодными условиями.

В планах у наших спортсменов освоение плато Путорана – это позволит им подтвердить свой мастерский класс и получить почетное звание Мастеров спорта России. Кстати, в 1980 году этот маршрут уже покорил тульский клуб туристов, а члены группы стали чемпионами СССР по спортивному туризму.

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