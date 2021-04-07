На Новомосковском шоссе Volkswagen вылетел с дороги и приземлился под бок Hyundai

Днем 7 апреля в Туле, рядом с домом №17 на Новомосковском шоссе произошло ДТП. Как рассказал корреспонденту Myslo очевидец, Volkswagen Polo под управлением женщины следовал в направлении к ул. Оборонной, внезапно вылетел с дороги и, сбив ограждение, врезался в припаркованный Hyundai Solaris, затем опрокинулся набок.

Отметим, что хозяйка Solaris в тот момент находилась на работе в одном из автосалонов неподалеку от места происшествия.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших. На момент публикации новости участники ДТП ожидали приезда сотрудников ГИБДД.