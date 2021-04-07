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На Новомосковском шоссе Volkswagen вылетел с дороги и приземлился под бок Hyundai

На Новомосковском шоссе Volkswagen вылетел с дороги и приземлился под бок Hyundai

По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Днем 7 апреля в Туле, рядом с домом №17 на Новомосковском шоссе произошло ДТП. Как рассказал корреспонденту Myslo очевидец, Volkswagen Polo под управлением женщины следовал в направлении к ул. Оборонной, внезапно вылетел с дороги и, сбив ограждение, врезался в припаркованный Hyundai Solaris, затем опрокинулся набок.

Отметим, что хозяйка Solaris в тот момент находилась на работе в одном из автосалонов неподалеку от места происшествия.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших. На момент публикации новости участники ДТП ожидали приезда сотрудников ГИБДД.

Галерея
В Туле Volkswagen вылетел с дороги и приземлился на Hyundai, Фото: 1
В Туле Volkswagen вылетел с дороги и приземлился на Hyundai, Фото: 2
В Туле Volkswagen вылетел с дороги и приземлился на Hyundai, Фото: 3
В Туле Volkswagen вылетел с дороги и приземлился на Hyundai, Фото: 4
В Туле Volkswagen вылетел с дороги и приземлился на Hyundai, Фото: 5
В Туле Volkswagen вылетел с дороги и приземлился на Hyundai, Фото: 6
В Туле Volkswagen вылетел с дороги и приземлился на Hyundai, Фото: 7
В Туле Volkswagen вылетел с дороги и приземлился на Hyundai, Фото: 8
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 16:37 +3
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