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В Туле состоялось открытие первенства России по боулингу среди глухих

В Туле состоялось открытие первенства России по боулингу среди глухих

Подобные соревнования в Тульской области проходят впервые.

6 апреля в Туле состоялось открытие первенства России по боулингу среди глухих. Соревнования организованы Общероссийской спортивной федерацией спорта глухих при поддержке Минспорта России.

В них принимают участие порядка 40 спортсменов из шести регионов нашей страны в возрасте от 14 лет до 21 года. Сборная Тульской области дебютировала на соревнованиях в составе двух команд коррекционных образовательных учреждений – ГПОУ ТО «Тульский техникум социальных технологий» и «Тульский областной центр образования».

В первый соревновательный день участники состязались в личном зачете. Среди юношей победителями стали:

  • 1 место – Михаил Антюфеев (Волгоград),
  • 2 место – Антон Романов (Москва),
  • 3 место – Александр Лебедев (Тульская область), Даниил Розанов (Московская область).

Среди девушек призовые места распределились следующим образом:

  • 1 место – Анастасия Волкова (Москва),
  • 2 место – Надежда Банько (Волгоградская область),
  • 3 место – Елизавета Ярчук, Наталья Спирина (Москва).

Впереди спортсменов ждут парные, командные и абсолютные соревнования. Итоги первенства будут подведены 9 апреля. Победители получат право представлять Россию на Сурдлимпийских играх в Бразилии в 2022 году.

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