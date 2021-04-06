6 апреля в Туле состоялось открытие первенства России по боулингу среди глухих. Соревнования организованы Общероссийской спортивной федерацией спорта глухих при поддержке Минспорта России.

В них принимают участие порядка 40 спортсменов из шести регионов нашей страны в возрасте от 14 лет до 21 года. Сборная Тульской области дебютировала на соревнованиях в составе двух команд коррекционных образовательных учреждений – ГПОУ ТО «Тульский техникум социальных технологий» и «Тульский областной центр образования».

В первый соревновательный день участники состязались в личном зачете. Среди юношей победителями стали:

1 место – Михаил Антюфеев (Волгоград),

2 место – Антон Романов (Москва),

3 место – Александр Лебедев (Тульская область), Даниил Розанов (Московская область).

Среди девушек призовые места распределились следующим образом:

1 место – Анастасия Волкова (Москва),

2 место – Надежда Банько (Волгоградская область),

3 место – Елизавета Ярчук, Наталья Спирина (Москва).

Впереди спортсменов ждут парные, командные и абсолютные соревнования. Итоги первенства будут подведены 9 апреля. Победители получат право представлять Россию на Сурдлимпийских играх в Бразилии в 2022 году.