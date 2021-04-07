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В Туле стартовала Неделя космоса
Фото: pixabay.com.

В Туле стартовала Неделя космоса

На протяжении семи дней в регионе пройдут тематические флешмобы, конкурсы, арт-перформансы.

Министр культуры Татьяна Рыбкина отметила:

– По инициативе губернатора Алексея Дюмина Тульская область становится флагманом в реализации многих проектов в сфере культуры, федеральных инициатив. Мы активно включились и во Всероссийский проект, посвященный празднованию 60-летия со дня первого полета человека в космос.

Министр культуры отметила причастность Тульского региона к этому событию — на заводе «Октава» был изготовлен микрофон, в который Юрий Гагарин произнес свое знаменитое «Поехали!».

В регионе стартовала акция «Поехали 71», которая продлится до 12 апреля. Школьникам предлагают нарисовать открытки о космосе и опубликовать работы с хештегом #Поехали71 и #Рисуемкосмос71 «ВКонтакте» и инстаграме.

13 апреля в Тульском кремле наградят лучших авторов. 10 победителей акции смогут всей семьей посещать музеи Тульского музейного объединения бесплатно в течение всего лета.

12 апреля в 9 часов 7 минут пройдет виртуальная экскурсия по заводу «Октава». Посмотреть экскурсию можно будет на Youtube-канале молодежного пространства «Девятка».

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