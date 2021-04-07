Где в Туле отключат электроэнергию 8 апреля
«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.
С 9.00 до 17.00 они пройдут по следующим адресам:
- ул. Вильямса, 28-а,
- ул. Хворостухина, 1, 1-а,
- ул. Дмитрия Ульянова, 15, 21/30,
- ул. Революции, 28,
- ул. Ф. Энгельса, 34, 36, 38, 42, 44-а, 44-б, 46, 97,
- ул. Гоголевская, 51-а,
- ул. Пороховая, 155-197 (нечётн.),
- ул. Дегтярёва, 171-181 (нечётн.), 138, 144, 142-а,
- Демидовская пл., 4-16 (чётн.), 13, 15,
- ул. Ф. Энгельса, 16-34, 32-а, 32-б, 32-в, 32-г, 32-д, 54, 74, (чётн.), 75-79, 77-а (нечётн.),
- ул. Пушкинская, 23-33 (нечётн.), 23-а, 27, 28-а,
- ул. 1-я Хомутовка, 1-33 (нечётн.), 2-12 (чётн.), , 1-а, 4-а, 4-г, 4-д, 6-а26, 28, 32, 34, 36, 38,
- ул. Р. Люксембург, 8-б,
- ул. 2-я Хомутовка, 2,
- ул. Томпа, 1,
- ул. Дзержинского, 16, 16-а, 18, 21, 23,
- ул. Болотникова, 1, 5, 7,
- ул. Советская, 100, 102, 104, 104-а, 104-б, 106, 108-б, 110, 120, 122, 124,
- ул. Спортивная, 2-а, 2-36 (чётн.), 1-31 (нечётн.),
- п. Менделеевский: ул. Ленина, 1-22, 15-а, 6-а, 3-а, 4-а, 2-а, 8-а, 7-а, 18-а, 1-а, 10-а, 18-б, 20-а, 21-а,
- ул. Пионерская, 10-17,
- Мясново: 4-й пр-д, 33, 35, 35-а, 35-б, 42, 44, 46, 48, 37, 41-а,
- 3-й пр-д, 31-43 (нечётн.), 38,
- ул. Кооперативная, 14-18 (чётн.), 7-13 (нечётн.), 16-а, 18-а, 18-в, 18-г, 18-д, 18-е, 18-ж, 9-а, 7-б,
- ул. Воздухофлотская, 25, 27, 27-а, 27-б,
- ул. Рогова, 25, 21,
- 2-й пр-д, 25, 31.
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