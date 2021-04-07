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В ЗАГСах Тульской области пройдут тренинги для молодожёнов
Фото: thesun.co.uk

В ЗАГСах Тульской области пройдут тренинги для молодожёнов

Тематические занятия под названием «Готов к семейной жизни» состоятся с 24 по 30 апреля.

В Тульской области пройдут тематические занятие для вступающих в брак «Готов к семейной жизни». Тренинг проводится по инициативе министерства труда и социальной защиты региона в ЗАГСах Тулы и Тульской области.

Обучение бесплатное, будущих супругов научат взаимодействию друг с другом, предотвращению и разрешению семейных конфликтов. Молодожены научатся создавать доверительное пространство в отношениях, договариваться о совместном быте и личностных границах.

Число участников ограничено – до 16 человек. Рекомендуется участвовать парами, обоим супругам, но если такой возможности нет, допускается участие одного представителя от семьи. Предварительная запись проводится по телефонам.

24 АПРЕЛЯ

Комитет ЗАГС администрации г. Тулы

г. Тула, ул. Советская, 47

8(4872)24-98-82

Отдел ЗАГС администрации Богородицкого района

г. Богородицк, ул. Коммунаров, 61

8(48751)5-43-44

Комитет ЗАГС администрации Щекинского района

г. Щекино, ул. Советская, 26,

8(48751)5-43-44

30 АПРЕЛЯ

Отдел ЗАГС администрации города Донской

г. Донской, мкр. Центральный, Железнодорожный пр., 4

8(48746)5-45-52

 

 

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вчера, в 22:36 +2
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