В ЗАГСах Тульской области пройдут тренинги для молодожёнов

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Тематические занятия под названием «Готов к семейной жизни» состоятся с 24 по 30 апреля.

В Тульской области пройдут тематические занятие для вступающих в брак «Готов к семейной жизни». Тренинг проводится по инициативе министерства труда и социальной защиты региона в ЗАГСах Тулы и Тульской области.

Обучение бесплатное, будущих супругов научат взаимодействию друг с другом, предотвращению и разрешению семейных конфликтов. Молодожены научатся создавать доверительное пространство в отношениях, договариваться о совместном быте и личностных границах.

Число участников ограничено – до 16 человек. Рекомендуется участвовать парами, обоим супругам, но если такой возможности нет, допускается участие одного представителя от семьи. Предварительная запись проводится по телефонам.