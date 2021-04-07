В ЗАГСах Тульской области пройдут тренинги для молодожёнов
Тематические занятия под названием «Готов к семейной жизни» состоятся с 24 по 30 апреля.
В Тульской области пройдут тематические занятие для вступающих в брак «Готов к семейной жизни». Тренинг проводится по инициативе министерства труда и социальной защиты региона в ЗАГСах Тулы и Тульской области.
Обучение бесплатное, будущих супругов научат взаимодействию друг с другом, предотвращению и разрешению семейных конфликтов. Молодожены научатся создавать доверительное пространство в отношениях, договариваться о совместном быте и личностных границах.
Число участников ограничено – до 16 человек. Рекомендуется участвовать парами, обоим супругам, но если такой возможности нет, допускается участие одного представителя от семьи. Предварительная запись проводится по телефонам.
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24 АПРЕЛЯ
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Комитет ЗАГС администрации г. Тулы
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г. Тула, ул. Советская, 47
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8(4872)24-98-82
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Отдел ЗАГС администрации Богородицкого района
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г. Богородицк, ул. Коммунаров, 61
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8(48751)5-43-44
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Комитет ЗАГС администрации Щекинского района
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г. Щекино, ул. Советская, 26,
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8(48751)5-43-44
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30 АПРЕЛЯ
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Отдел ЗАГС администрации города Донской
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г. Донской, мкр. Центральный, Железнодорожный пр., 4
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8(48746)5-45-52