В Одоеве пьяный мужчина зарезал подругу

Фото: СУ СК РФ по Тульской области.

Обвиняемый во всем признался и заключен под стражу.

Суворовским межрегиональным следственным отделом возбуждено уголовное дело в отношении 45-летнего жителя Одоева. Мужчину обвиняют в убийстве сожительницы.

По версии следствия, днем 3 апреля в квартире одного из домов по ул. Карла Маркса в Одоеве в ходе распития алкоголя фигурант ударил свою подругу ножом в грудь. Потерпевшая скончалась спустя непродолжительное время.

«На месте происшествия следователем СК России произведен осмотр, обнаружено и изъято орудие преступления — нож. В настоящее время мужчине предъявлено обвинение. Суд по ходатайству следствия избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Обвиняемый признал свою вину», — сообщила пресс-служба СУ СК России по Тульской области.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе мотива убийства. Допрашиваются свидетели, назначен комплекс судебных экспертиз.