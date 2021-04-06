В Тульском экзотариуме вылупились шесть детенышей куроеда

Впервые в России герпетологам Тульского экзотариума удалось получить из отложенных яиц сразу шесть детенышей куроеда. Куроед — редко встречающаяся в коллекциях красивая змея из семейства Colubridae. Ранее были известны только случаи единичного разведения (1−2 малыша).

Куроед — неядовитая змея из семейства ужеобразных, ее размер может достигать 2,7 м в длину. В естественных условиях куроеды чаще встречаются в Центральной и Южной Америке — от южной Мексики до Северной Аргентины. Предпочитают влажные тропические леса и болота.

Большую часть времени проводят на деревьях. Основной их рацион составляют мелкие млекопитающие, в том числе грызуны, земноводные, небольшие рептилии и птицы.