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Семья Саакян благодарит всех, кто поддержал и помог в организации похорон

Семья Саакян благодарит всех, кто поддержал и помог в организации похорон

Александр Суренович Саакян скончался 2 апреля этого года.

Наталия Валерьевна Саакян, супруга Александра Суреновича, от лица всей семьи выражает сердечную благодарность за моральную и материальную помощь в организации и проведении похорон горячо любимого мужа и отца: управлению Министерства внутренних дел по Тульской области в лице начальника УМВД России по Тульской области генерал-майора полиции Сергея Александровича Галкина; акционерному обществу «Тульский патронный завод» в лице исполнительного директора Константина Викторовича Куликова; армянской диаспоре Тульской области в лице генерального директора ООО «Инд-Гарник» Рафика Гарниковича Папяна, а также всем родным, близким и друзьям, разделившим с семьей горе тяжелой утраты.

Большую часть жизни Александр Суренович посвятил служению Родине в органах внутренних дел, а позже работал заместителем генерального директора Тульского патронного завода. Порядочный, всегда доброжелательный и чуткий, он очень ценил семью и внимательно относился как к своим близким, так и к личным проблемам коллег.

Александр Суренович похоронен 4 апреля на аллее почетных захоронений на территории Смоленского кладбища города Тулы.

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